Oscar'a yapay zeka ayarı: 2027'den itibaren yeni kurallar uygulanacak

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar’ı dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yapay zeka kullanımına dair kurallarını sertleştirerek 2027 yılından itibaren geçerli olacak yeni politikasını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, yapay zeka tarafından üretilen oyunculuk performansları ve senaryolar artık ödül kategorilerinde değerlendirilmeyecek. Akademi, bir eserin veya performansın aday gösterilebilmesi için mutlaka "insan tarafından üretilmiş" olması şartını getirirken, gerekirse başvuruların insan yapımı olduğunu doğrulamak adına yapımcılardan ek bilgi ve belge talep edebilecek.

Tartışmalı performanslar yarış dışı kalacak

Bu karar, özellikle son dönemde yapay zekanın sinemadaki rolünün artmasıyla başlayan tartışmalara son noktayı koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 97. Oscar Ödülleri'nde bazı yapımların yapay zeka araçlarından faydalanması dikkat çekmişti. Örneğin, "The Brutalist" filminde Adrien Brody’nin sesini ve aksanını geliştirmek için bu teknolojiden yararlanılmış, ancak Brody yine de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yeni kurallar, teknolojinin bu denli yoğun kullanımına artık adaylık seviyesinde geçit vermeyecek.

Teknolojik canlandırmalar kısıtlanıyor

Yeni politikanın en somut kurbanlarından biri, hayatını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer’ın performansını tamamen yapay zekayla canlandıran bağımsız yapım "As Deep as the Grave" olacak. Bu tür tamamen dijital yöntemlerle oluşturulan karakterler ve insan eli değmeden yazılan metinler, 2027 töreninden itibaren yarışma dışı kalacak. Akademi’nin bu hamlesi, dijital dönüşümün hızlandığı bir çağda sinemanın özündeki insan yaratıcılığını ve fiziksel emeği koruma çabası olarak değerlendiriliyor.