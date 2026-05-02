Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 02.05.2026 12:26

ASELSAN'ın 50 yıllık birikimi yeni logoda

ASELSAN, küresel marka olma vizyonunu güçlendirmek ve geleceğe yönelik vizyonunu daha net yansıtan yeni motto ve logosunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, modern tasarım anlayışıyla hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan ASELSAN’ın küresel liderlik yolunda yükselişini simgeliyor.

50 yıllık teknolojik birikimiyle küresel marka olma yolunda ilerleyen ASELSAN’ın yeni logo ve mottosu, oyun değiştirici teknolojilerle Türkiye’nin sınırlarını aşan şirketin, attığı her adımda iz bıraktığını gösteriyor.

Logonun en altında bulunan yay dünyayı temsil ederken, ok formunun ufuktan yükselişi küresel liderlik vurgusu yapıyor. Dünyanın üzerinde yükselen A formlu ok, ASELSAN’ın ilk amblemine, dolayısıyla bu yükselişin sağlam temeller üzerinde oluşuna gönderme yapıyor. Aynı zamanda ASELSAN’ın yedi kıtadaki varlığının ivmeli bir şekilde güçlenmesini ifade ediyor.

Yedigenin sınırlarını aşan okun tepe noktası, "ötesi" kavramına gönderme yaparken, ASELSAN’ın faaliyet gösterdiği her alanda bilinen teknolojilerin ötesine geçtiğini anlatıyor. Bütüncül olarak düşünüldüğünde; yeni amblem, kurumsal kimliğin ana unsuru olan yedigenle aynı dili konuşuyor.

Yeni tasarım ASELSAN’ın teknolojisini dünya standartlarının ötesine geçmek adına sürekli geliştirdiğini, kendi ekosistemindeki çerçeveye sığmayan öncü konumunu dünyaya kabul ettirmek için yetkin mühendislik kabiliyetlerini esneklik ve çeviklikle birleştirdiğini ön plana çıkarıyor.

Yeni logo aynı zamanda ASELSAN’ın küresel ölçekteki ağırlığını satışlar ve iş birlikleri aracılığıyla artırarak dünya devleri arasındaki yerini sağlamlaştırma vizyonunu kelime ve çizgilere döken bir anlatı içeriyor.

Hayal edilenin ötesinde

ASELSAN’ın yeni mottosu "securing beyond" söylemiyle de dünyanın dört bir yanına sunulan ürünlerle güven veren teknolojilerin sınırsızlığına vurgu yapıyor.

Böylece ürün, sistem platform, yer, zaman, koşul gibi kavramların ötesindeki oyun sahası işaret ediliyor. "Beyond" kavramıyla ASELSAN’ın geliştirdiği teknolojiler ve yetkin mühendislik gücüyle hayal bile edilemeyenin ötesine, yeni hedeflere hazır olduğuna işaret ediliyor.

ETİKETLER
ASELSAN Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Hava platformlarının özgün güç sistemleri vitrine çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
İstanbul Valiliği: Sokak hayvanları konusunda geri adım söz konusu değil
14:59
NATO: Almanya'dan asker çekme kararını anlamak için ABD ile çalışıyoruz
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile, milletimizin sığınabileceği en güvenli limandır
13:57
KEP ile dijital yazışmalar güvence altında
13:40
Yeni haftada güneş yüzünü gösterecek
13:46
Lüks otomobillere "Hürmüz" engeli: Motor yağı tükeniyor
Gazze'de dolunay
Gazze'de dolunay
FOTO FOKUS
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ