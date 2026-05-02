AA 02.05.2026 15:10

İstanbul Valiliği: Sokak hayvanları konusunda geri adım söz konusu değil

İstanbul Valiliği, sokak hayvanları sorununun çözümü için yasadaki yükümlülük ve uygulamaların harfiyen yerine getirilmesi için atılması gereken adımların takip edileceğini vurguladı. Valilik, sorunun çözümü için İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan 6 maddelik kararları da kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul Valiliği: Sokak hayvanları konusunda geri adım söz konusu değil

İstanbul Valiliği, basında ve sosyal medya mecralarında, bugün AFAD İstanbul Merkezi'nde gerçekleştirilen "Sokak Hayvanlarını Koruma Kurulu" toplantısında alınan kararlara atıfla "Valilikten sokak hayvanları konusunda geri adım" şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Yerel yönetimlere "sahipsiz köpek" uyarısı
Yerel yönetimlere "sahipsiz köpek" uyarısı

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun hükümlerin açık olduğuna dikat çekile açıklamada, "Sahipsiz sokak hayvanı saldırılarının son yıllarda onlarca canımıza mal olduğu, yüzlerce vatandaşımızın da yaralandığı, meseleye aklıselimle yaklaşan tüm kesimlerce malumdur. İstanbul Valiliği olarak, tüm yakıcılığıyla önümüzde duran bu sorunun çözümü için yasanın getirdiği yükümlülük ve uygulamaların harfiyen yerine getirilmesi için atılması gereken adımların takipçisiyiz." denildi.

"Herhangi bir rehavet ya da geri adım söz konusu değil"

Valilik, İstanbul'daki bu önemli sorunun çözümü yolunda büyük aşama kat edildiği, vatandaşın her konuda olduğu gibi bu konuda da daha yüksek standartta bir yaşama ulaştırılabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü, herhangi bir rehavet ya da geri adımın söz konusu olmayacağını vurguladı.

Toplantıda alınan 6 karar duyuruldu

İstanbul Valiliği, yanlış anlamalara ya da manipülasyonlara mahal vermemek adına İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda alınan 6 kararı da paylaştı.

Buna göre, mevzuat çerçevesinde belediyeler, kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari yüzde 50'sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımı veya mevcutlarının kapasitesini artırmak maksadıyla harcamaları gerektiğinden, bakımevi ve doğal yaşam alanları için ormanlık alanlardan yer tahsisi yapılan belediyeler, ivedilikle sahaları teslim alacak, ihale ve inşaat aşamasında olan belediyeler de söz konusu faaliyetleri tamamlayarak bakımevi-doğal yaşam alanlarını hizmete sokma işlemlerini sağlayacak.

Belediyeler, ilçe genelindeki sahipsiz köpek sayılarına ilişkin aylık periyotlar halinde envanter çalışması yaparak İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne verileri iletecek, ayrıca sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takibinin yapılabilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş sahipsiz hayvan izleme cetvelleri, veri tabanına (HAYBİS) işlenmek üzere takip eden her ayın 5'ine kadar ildeki tüm yerel yönetimlerce İstanbul DKMP Müdürlüğüne gönderilecek.

Yapımına başlanan Pendik ve Tuzla belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatları bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacak ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpekler buralara toplanacak.

Belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak

İlgili mevzuat uyarınca (kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri için binde üçü oranında) bakımevi yapımı ve veterinerlik hizmetleri yürütülmesine yönelik olarak bütçelerinden kaynak ayırmayan ve harcama yapmayan belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak.

Organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, belediye bakımevlerindeki köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik belediyeler ve ilgili kurumlarla teşvik edici çalışmalar yapacak.

Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak.

ETİKETLER
Başıboş Köpek Sorunu İstanbul Valiliği Köpek Sokak Hayvanları
