Kimliği değiştirilen araçlar 'iz inceleme garajı'nda tespit ediliyor

Araçların "change" (değiştirilmiş) olduğunun belirlenmesi, adaletin yerini bulmasında rol oynuyor.

Yeni bir araç gibi piyasaya sürülen "change" araçlar, suç örgütleri ile dolandırıcıların sık başvurduğu yöntemler arasında bulunuyor.

Suçlular yasa dışı yollarla yurt dışından getirilen, çalıntı ya da çeşitli suçlarda kullanılan araçlara yasal görünüm kazandırmak amacıyla aracın kimlik bilgileri üzerinde usulsüz değişiklik yapıyor.

Bunun için ağır hasarlı, trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların motor ve şasi numaraları kullanılıyor. Aynı modeldeki yasal, suça karışmamış araçlara ait kimlik bilgileri suçluların araçlarına aktarılıyor.

Bu araçlar, ikinci el piyasasında satışa sunularak da vatandaşların mağdur edilmesine yol açıyor.

İz inceleme ekibi deşifre ediyor

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü İz İnceleme Şubesindeki 11 kişilik ekip, suç şebekelerinin yasa dışı bu yöntemine karşı aralıksız çalışıyor.

İzmir, Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla'dan "change" şüphesiyle müdürlüğe gönderilen araçlar ve plakaları iz inceleme garajı ile laboratuvarda detaylı incelemeye alınıyor.

Suçun izini süren kriminal polisi, araçların gerçek kimliklerini ortaya çıkararak olayların aydınlatılmasında rol üstleniyor.

Önce sahtecilik yolu tespit ediliyor

İz İnceleme Şubesi'nde görevli başkomiser Özge Özdemir, araç incelemelerinin soruşturmaların aydınlatılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Her incelemenin kendi içinde farklılık gösterdiğini aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Bize araç geldikten sonra aracın üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle hangi sahtecilik yolunun kullanıldığının tespitini yapıyoruz. Kaynak nakil ya da tamamen üzerini kazıyarak tahrifat yapılmış olabiliyor. Buna göre kimliğini ortaya çıkarabilmek için neler uygulayabiliriz, araca da zarar vermeden neler yapabiliriz, öncelikle bu çalışmayı yapıyoruz. Varsa herhangi bir vurma numara, başka bir numaranın kaynak nakil yoluyla içine yedirilmesi, bunun da tespitine yönelik yaptığımız kimyasal aşındırma yöntemleri var. Bununla gerçek numarasını gün yüzüne çıkarmış oluyoruz."

Özdemir son 5 yılda inceledikleri 5 bine yakın araçtan 3 bin 758'inin change araç olduğunu belirlediklerini ifade ederek, "Doğru bulgularla adaletin tecelli etmesi yolunda ilk yol haritasını çiziyoruz. Change aracın gerçek kimliğini tespit ederek soruşturmacı birimlerin suçlulara ulaşıp adaletin tecelli etmesinde yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Depremzedelerin araçları da suçluların hedefinde

Başkomiser Özdemir, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bazı araçların suç örgütleri tarafından çalındığını anlattı.

Şubelerine bu konuda gelen araçlarda da inceleme yaptıklarını ifade eden Özdemir, "Depremde hasar gören ya da sahibi vefat etmiş olan araçların motor ve şasi numaralarıyla oynanarak, başka bir araca nakledilerek piyasaya sürüldüğünü tespit ettik." bilgilerini verdi.

Vatandaşlara uyarı

Vatandaşların araç alım satımında dikkatli olması gerektiğini kaydeden Özdemir, detaylı oto ekspertiz, ruhsat ve araç üzerindeki motor şasi numaralarının uyuşup uyuşmadığının kontrolü tavsiyesinde bulundu.

Özdemir, muadillerine göre fiyatı daha uygun olanlara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Olaya karışmış bir araç olabilir. Bunların satışını gerçekleştirirken kendi başlarını belaya sokabilirler. Araçta bir problem söz konusu olduğunda mutlaka emniyet birimlerine bilgi vermeleri gerek." dedi.

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Umut Eroğlu da müdürlük olarak 5 uzmanlık alanında hizmet verdiklerini belirterek, "İz inceleme alanında özellikle change araçları, uzman olan personelle birlikte inceliyoruz ve adaletin yerini bulmasını sağlıyoruz." dedi.