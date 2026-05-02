Hava platformlarının özgün güç sistemleri vitrine çıkacak

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren TRMOTOR, SAHA Fuarı'nda ilk kez kendi standıyla yer alacak, havacılık alanında geliştirdiği yerli güç sistemlerini KAAN başta olmak üzere farklı platformlara entegre etme hedefini ve bu kapsamda yürüttüğü test altyapısı çalışmalarını sektör paydaşlarıyla paylaşacak.

Fuar kapsamında, özgün yardımcı güç ünitesi (APU) teknolojileri, ürün geliştirme süreçleri, test altyapıları ve mühendislik kabiliyetleri ziyaretçilere aktarılacak. Özgün güç sistemlerinin birebir ölçekte hazırlanan "mock-up"ları SAHA 2026 boyunca sergilenecek, TRMOTOR'un tasarımdan teste uzanan mühendislik disiplini öne çıkarılacak.

Fuar süresince yapılacak B2B görüşmeler kapsamında TRMOTOR, sektör paydaşlarıyla işbirliği fırsatlarını değerlendirecek. SAHA MATCH eşleştirmeleri doğrultusunda çok sayıda firmayla potansiyel işbirlikleri kapsamında tedarik süreçleri ele alınacak.

Tanıtım ve imza töreni

TRMOTOR, SAHA 2026 kapsamında gerçekleştireceği imza töreni ve güç sistemleri tanıtımıyla dikkati çekecek. Özgün güç sistemlerinin tanıtılacağı lansmanda, yardımcı güç üniteleri ve hava türbinli başlatıcı sistemlerin yüksek performans gereksinimlerine cevap veren yapısı, platformlar üzerinde kullanım kabiliyeti ve yerli mühendislik altyapısı öne çıkarılacak.

Fuar kapsamında, Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik TF35000 Turbofan Motor Geliştirme Projesi kapsamında alt sistemlere yönelik tedarikçilerle imza töreni gerçekleştirilecek. Bu törenle birlikte TRMOTOR, motor teknolojileri alanındaki işbirliklerini daha görünür hale getirmeyi hedefliyor.

"Test süreçlerimiz planlandığı şekilde ilerliyor"

TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç, havacılık alanında geliştirdikleri güç sistemlerini, KAAN başta olmak üzere farklı platformlara entegre etmeye odaklandıklarını belirtti.

Dinç, "Test süreçlerimiz planlandığı şekilde ilerlerken, geliştirme faaliyetlerimizi mühendislik disiplini çerçevesinde sürdürüyoruz. Bu süreçte kritik test altyapılarını da ülkemize kazandırıyoruz." dedi.

Osman Saim Dinç, SAHA 2026'nın savunma ve havacılık ekosisteminin paydaşlarını bir araya getiren ve işbirliklerini destekleyen önemli bir buluşma noktası olduğunu da vurguladı.