Dünya
AA 02.05.2026 12:26

ABD, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişletti

ABD Başkanı Donald Trump, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleten başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişletti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleterek "Küba hükümetinin temsilcilerini, yetkililerini veya maddi destekçilerini" ve "hükümetin yolsuzluklarına veya ciddi insan hakları ihlallerine ortak olan kişileri" hedef alıyor.

Küba'nın küresel bankacılık sistemine erişimini kısıtlamayı amaçlayan kararname uyarınca bu ülkeyle bağları nedeniyle halihazırda yaptırım uygulanan kişiler, kuruluşlar ve finansal kurumlarla işlemlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara da "ikincil yaptırımlar" uygulanacak.

Beyaz Saray, bu kararnamenin, "Küba'nın zararlı etkisine karşı koyduğunu" savundu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD tarafından alınan "tek taraflı zorlayıcı tedbirleri" reddettiğini belirtti.

Küba'da geleneksel olarak büyük gösterilerin düzenlendiği Uluslararası İşçi Bayramı'na atıfta bulunan Rodriguez, "Bu önlemlerin 1 Mayıs'ta açıklanması tesadüf değil." görüşünü paylaştı.

Ayrıca Rodriguez, "Bu tedbirler, sınır ötesi nitelikte olup Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal etmektedir. ABD'nin Küba'ya ya da üçüncü ülkelere veya kuruluşlara karşı tedbirler dayatma konusunda hiçbir hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Gazze'de dolunay
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
