Dünya
Al Jazeera 02.05.2026 12:18

Yakıt krizi nedeniye Spirit Airlines tüm uçuşlarını iptal etti

İran savaşıyla birlikte iki katına çıkan yakıt maliyetlerine dayanamayan ABD’li düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, Beyaz Saray’dan beklediği kurtarma paketini alamayınca faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Yakıt krizi nedeniye Spirit Airlines tüm uçuşlarını iptal etti

Amerika Birleşik Devletleri merkezli havayolu devi Spirit Airlines, jet yakıtı fiyatlarındaki aşırı yükseliş ve derinleşen finansal kriz nedeniyle operasyonlarını tamamen sonlandırdığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, tüm uçuşların derhal iptal edildiği ve yolcuların havalimanlarına gitmemesi gerektiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın havayolunu kurtarmak için önerdiği 500 milyon dolarlık destek paketinin hem Kongre'den hem de kendi danışmanlarından gelen itirazlar sonucu sonuçsuz kalması, şirketin çöküşünü hızlandıran temel faktör oldu.

İran savaşı nedeniyle varil başına yakıt maliyetlerinin beklentilerin iki katına çıkması, Spirit Airlines’ın iflas sürecinden çıkış planlarını altüst etti. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hiçbir şirketin Spirit’i satın almaya yanaşmadığını belirterek devletin de bu koşullar altında daha fazla müdahale edemeyeceğini ifade etti.

Şirketin tasfiyesi, binlerce kişinin işsiz kalmasına ve ABD hava ulaşımı pazarında bilet fiyatlarının yükselmesine neden olacak büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Küresel çapta benzer bir baskı hisseden Lufthansa ve Air India gibi diğer büyük havayolları da artan maliyetleri karşılamak adına sefer sayılarını azaltma ve ek yakıt ücretleri uygulama yoluna gidiyor

Gazze'de dolunay
Gazze'de dolunay
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
