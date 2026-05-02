Dünya
TRT Haber 02.05.2026 12:35

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Avrupa kendi güvenliği için sorumluluk almalı

ABD'nin Almanya'daki askerlerini çekme kararının ardından açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu durumun öngörülebilir olduğunu belirterek Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD askeri varlığının Avrupa ve Almanya'da bulunmasının hem bölge hem de ABD'nin çıkarları için kritik olduğunu ifade etmesine rağmen, Washington’ın asker çekme hamlesini beklenen bir gelişme olarak değerlendirdi.

Bu yeni dönemde Avrupalı müttefiklerin kendi güvenlikleri için daha fazla inisiyatif alması gerektiğini belirten Bakan, Almanya'nın bu kapsamda silahlı kuvvetlerini büyütme kararı aldığını duyurdu. Planlama dahilinde daha fazla ekipmanın daha hızlı tedarik edileceği ve askeri altyapı çalışmalarının hızlandırılacağı açıklandı.

Savunma Bakanı, gelecekteki tüm operasyonlarda ve görevlerde Britanya, Fransa, Polonya ve İtalya'dan oluşan "Beşli Grup" içindeki müttefiklerle çok daha yakın bir koordinasyon içinde hareket edeceklerini belirtti.

