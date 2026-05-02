Dünya
CNN International 02.05.2026 09:23

ABD, Almanya'daki 5 bin askerini geri çekiyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD’nin İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon, önümüzdeki yıl içerisinde Almanya’daki 5 bin askerini geri çekme kararı aldı.

ABD ve Almanya arasındaki gerilim, Başbakan Merz’in ABD’nin İran ile yürüttüğü savaşı "stratejisiz" ve "düşüncesiz" olarak nitelendirmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Merz’in, ABD’nin İran tarafından "aşağılandığına" yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Donald Trump, bu eleştirilerin hemen ardından Almanya’daki askeri varlığın azaltılacağını duyurdu.

Pentagon, altı ila on iki ay içinde tamamlanması planlanan bu çekilme kararının, Avrupa’daki kuvvet yapısının gözden geçirilmesi ve sahadaki gereksinimler doğrultusunda alındığını açıkladı. Bu hamle sonrasında Almanya’da görev yapan aktif ABD askeri sayısı yaklaşık 30 bin seviyesine gerileyecek.

Yaşanan bu sürtüşme, ABD’nin NATO müttefiklerine danışmadan başlattığı İran operasyonunun Avrupa liderleri arasında yarattığı huzursuzluğun bir yansıması olarak görülüyor. Trump, sadece Almanya’yı değil, çatışma sürecinde yeterli destek vermediğini savunduğu İtalya ve İspanya’yı da benzer askeri kısıntılarla tehdit etti.

Almanya, lojistik destek ve hava üslerinin kullanımına izin verse de bu tesislerin doğrudan saldırı operasyonları için kullanılmasına karşı çıkıyor. Berlin yönetimi, kriz sonrasında Hürmüz Boğazı'nın açılması için mayın tarama gemisi gönderme taahhüdünde bulunsa da bu adımlar Trump yönetimini tatmin etmeye yetmedi.

