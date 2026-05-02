Ekonomi
TRT Haber 02.05.2026 09:21

Nisan ayı enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,94 artarken, yıllık bazda yüzde 30,87 olarak gerçekleşmişti.

Nisan ayı enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü, yılın dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim martta bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu.

