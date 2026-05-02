Şakalaşırken ormanı yakan sanık 43 milyon liralık kamu zararını ödeyecek

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık M.S. (21) ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık M.S, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.S'ye "taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Heyet ayrıca, söndürme çalışmaları ve yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için harcanan 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine hükmetti.

Olayın geçmişi

Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkiindeki ormanlık alanda 28 Temmuz 2024'te yangın çıkmıştı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 200 personel, 60 arazöz ve iş makinesi, 6 helikopter ve 2 uçağın müdahale ettiği yangın, 18 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangında 92 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Yapılan incelemelerde, Gaziantep'ten kente piknik yapmaya gelen gruptaki M.S'nin arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada attığı torpilin patlayarak kuru otları tutuşturduğu ve yangına neden olduğu belirlenmişti. Gözaltına alınan M.S. tutuklanmış, yargılama sürecinde ise tahliye edilmişti.

Yangının ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve savcılığa sunulan raporda, yangının yol açtığı kamu zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu tespit edilmişti.