Sanayide "sıfır hata" devri başlıyor

Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla başlayan 5G dönemi, en somut karşılıklarından birini fabrikaların üretim bantlarında gösteriyor. Özellikle beyaz eşya gibi yüksek hassasiyet ve yoğun lojistik trafik gerektiren sektörlerde 5G destekli "Özel Mobil Şebekeler" çözümünün kullanımı, kablolu bağlantıların kısıtlamalarını ortadan kaldırarak üretim bantlarına esneklik kazandırıyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve otonom cihazların birbirleriyle daha iyi bir senkronizasyonla çalıştığı yeni dönemde, önemli küresel şirketlerin Türkiye'deki üretim üsleri de teknolojik adaptasyonlarını tamamlamaya başladı.

"Sahadaki görünürlüğümüz arttı"

BSH Türkiye Teknoloji ve Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CTO ve COO) Hakan Mandalı, 5G altyapısının kendileri için operasyonel karar mekanizmalarını hızlandıran ve sadeleştiren stratejik bir kaldıraç olduğunu belirtti.

"5G Bağımsız Mobil Özel Şebeke" gibi geleceğin teknolojilerini üretim hatlarına entegre ederek verimliliği artırırken, inovasyon kapasitelerini de katlayan bir altyapı inşa ettiklerini söyleyen Mandalı, "Gerçek zamanlı veri akışı sayesinde stok doğruluğu en üst seviyeye çıkarılırken, yanlış yönlendirmeden kaynaklanan üretim duruşları ortadan kaldırılıyor. Böylece küresel pazarların dinamiklerine hızla uyum sağlayabiliyoruz." dedi.

Mandalı, 5G'nin üretim sahalarında şirketlere birçok avantaj sağladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Forklift hareketleri yüzde 100 doğrulukla yönlendirilmeye başlandı. Üretim süreçleri anlık olarak izlenebilir hale geldi, görüntü işleme sayesinde yanlış yerleştirme ve kayıt hataları tamamen ayıklandı. Gerçek zamanlı veri akışı ile sahadaki görünürlüğümüz arttı. Bu da daha hızlı ve doğru kararlar almamızı sağladı. Süreçlerdeki kesintileri minimize ederken, daha stabil ve öngörülebilir bir operasyon yapısına geçtik."

Yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinin, ihtiyaç duyulan yüksek bant genişliği ve düşük gecikme altyapısını sağlayarak kalite süreçlerini güçlendirdiklerini aktaran Mandalı, şirketlerinin kalite standartlarına uygun şekilde "ilk seferde doğru üretim" hedefine daha güçlü bir şekilde ilerlediğini söyledi.

"Benzer üretim standartlarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Mandalı, 5G sayesinde kurulan yapının kalite ve verimlilik tarafında daha ölçeklenebilir çıktılar üretmelerini mümkün kıldığını, üretim süreçlerinin standardizasyonu ve ölçeklenmesi açısından önemli bir zemin oluşturduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bulut tabanlı mimarilerle entegre ilerleyerek, farklı lokasyonlarda benzer üretim standartlarını daha hızlı ve tutarlı şekilde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, verinin merkezi olarak işlenmesini ve global ölçekte daha etkin kullanılmasını mümkün kılıyor. Diğer tarafta da 5G'nin sunduğu yüksek bağlantı kapasitesi ve düşük gecikme sayesinde fabrika içindeki otonom mobil robotlar, sensörler ve üretim ekipmanları arasında çok daha güçlü bir senkronizasyon sağlanıyor. Bu da özellikle intralojistik akışlarda ve hat içi koordinasyonda verimliliği artırıyor."

Sistemlerinin daha hassas ve kesintisiz çalışırken, yapay zeka uygulamalarının da ihtiyaç duyduğu veri hızına ulaşarak daha doğru ve hızlı çıktılar ürettiğini kaydeden Mandalı, "5G ile hem operasyonel mükemmeliyet hem de ölçeklenebilir dijital üretim modeli tarafında önemli bir eşiği geçmiş durumdayız. Çamaşır makinesi fabrikamızda kurulan teknik mimari ve elde edilen operasyonel kazanımlar doğrultusunda 5G uygulamasının diğer üretim tesislerimizde de ölçeklenmesini planlıyoruz. BSH olarak teknolojide öncü uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.