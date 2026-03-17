Açık 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.03.2026 22:09

İşgalci İsrail polisi, Kudüs'te teravih kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Tel Aviv yönetimi tarafından kapalı tutulmasına tepki olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surları önünde teravih namazı kılmak için toplanan Filistinlilere saldırdı.

İşgalci İsrail polisi, Kudüs'te teravih kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı

İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasına tepki gösteren Filistinliler, Eski Şehir'in Sahire Kapısı yakınlarında teravih namazı kılmak için toplandı.

İsrail polisinin bu bölgeden uzaklaştırdığı kalabalık, Sultan Süleyman Caddesi'nde Sahire Kapısı ile Aslanlı Kapı arasında tekrar toplandı.

Kalabalığı bu bölgeden de uzaklaştırıp Mescid-i Aksa'ya çok yakın bölgedeki Aslanlı Kapı yakınına kadar süren İsrail polisi, burada teravih namazı kılan Filistinlilere sert bir şekilde müdahale etti.

Cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistinlilere saldıran İsrail polisi, birisi Filistinli birisi yabancı iki gazeteciyi de basın mensubu olduklarını söylemelerine rağmen darbetti.

Filistinlileri, Vadi el-Cevz Mahallesine doğru süren İsrail polisi, bir kişiyi de gözaltına aldı.

ETİKETLER
İsrail Mescid-i Aksa Kudüs
Sıradaki Haber
İran: Besic Güçleri Komutanı Süleymani, İsrail saldırısında öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:59
İran Meclis Başkanı: Hürmüz Boğazı'ndaki durum eskisi gibi olmayacak
23:02
Türkiye'nin yerli ve milli gururu GÖKBEY sivil havacılıkta da kullanılacak
22:27
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları başlattığını duyurdu
22:44
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, görevden uzaklaştırıldı
22:44
İran: Besic Güçleri Komutanı Süleymani, İsrail saldırısında öldü
22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın ülkemiz ekonomisine etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımları atıyoruz
Han Yunus’ta Filistinliler bayram hazırlıkları için çarşılara akın etti
Han Yunus’ta Filistinliler bayram hazırlıkları için çarşılara akın etti
FOTO FOKUS
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ