AA 16.12.2025 17:38

Hamas: İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de 813 ihlal yaptı, 400 Filistinli öldürdü

Hamas Hareketi yöneticilerinden Gazi Hamed, İsrail ordusunun ateşkesin imzalanmasından bu yana 813 ihlalde bulunduğunu ve bu saldırılarda yüzde 95'i sivillerden oluşan toplam 400 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

Hamas: İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de 813 ihlal yaptı, 400 Filistinli öldürdü

Hamas'ın Telegram hesabından yayımlanan açıklamaya göre Hamed, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ihlallerinin günlük ortalama 25 saldırıya tekabül ettiğini kaydetti.

Hamas yöneticisi Hamed, ateşkesten bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu 813 ihlalde bulunduğunu, 400 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve öldürülenlerin yüzde 95'inin çoğu kadın ve çocuk sivillerden oluştuğunu dile getirdi.

Saldırıların yoğunluğunun tehlikeli boyutlarda olduğuna dikkati çeken Hamed, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu, İsrail'in sivilleri kasten hedef aldığını vurguladı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Hamas İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Gazze
