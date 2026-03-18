Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.03.2026 14:24

Kavga etmek için aracından inen sürücüye 181 bin lira ceza

Bahçelievler'de trafikte tartıştığı kişiyle kavga etmek için aracından inen sürücüye 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Kavga etmek için aracından inen sürücüye 181 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Bahçelievler'de 2 araç sürücüsü arasında sözlü münakaşa sonrası taraflardan birinin araçtan inmesine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmada, tartışma sırasında araçtan inen sürücünün M.Ç. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları" maddelerinden toplam 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Trafik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
FOTO FOKUS
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ