Gündem
AA 16.12.2025 12:44

Depozitolu ambalajlar ekonomiye 520 milyon euro katkı sağlayacak

Depozito Yönetim Sistemi ile her yıl 25 milyardan fazla içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması, böylece çevrenin korunması ve ekonomiye yaklaşık 520 milyon euroluk katkı sağlanması hedefleniyor.

Depozitolu ambalajlar ekonomiye 520 milyon euro katkı sağlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Bakanlıkça yürütülen Depozito Yönetim Sistemi projesi kapsamında, "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum gibi malzemeler, iade makineleri aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından Sakarya pilot il, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi pilot ilçe olarak belirlenirken, Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir ve Konya'da da depozito iade makinelerinin kurulumu başlatıldı.

Sistem kapsamında cam, plastik ve metal ambalajları, depozito iade makineleri aracılığıyla kaynağında toplanacak. Bu ambalajlar, ayrıştırılmış ve temiz şekilde geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden üretimde kullanılacak. Böylece hem geri dönüşüm verimliliğinin artırılması hem de ham madde temininde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Ülke ekonomisine 520 milyon euroluk katkı sağlaması bekleniyor

Her yıl yaklaşık 25 milyar adedin üzerinde içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılmasıyla çevresel kirliliğin azaltılması, doğal kaynakların korunması ve şehirlerde atık yükünün hafifletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda bu dönüşüm sayesinde ekonomik değer üretilmesi de hedefleniyor.

Depozito Yönetim Sistemi'nin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, sistemin ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon euroluk katkı sağlaması bekleniyor.

Geri kazanılan malzemelerin yeniden üretim süreçlerinde kullanılmasıyla enerji tasarrufu sağlanması, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve döngüsel ekonomi modelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Euro Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan
