Puslu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.03.2026 09:16

Tahıl tohumluklarının sertifikasyonu elektronik ortamda gerçekleştirilecek

Tahıl tohumluklarının tescil ve sertifikalandırma süreçlerinin yürütülmesi için Tohumluk Yönetim Sistemi (TYS) kurulacak.

[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, tahıl türlerine ait tohumlukların kaliteli ve standartlara uygun şekilde üretilmesi ve pazarlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, tahıl türlerine ait tohumların, sertifikasyon sisteminde üretilmesi ve pazarlanması için bu tohumlukların ait olduğu çeşitlerin kayıt altında olması ve belirlenen standartları karşılaması şartı aranacak.

Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretilecek ve pazarlanacak. Elit ve orijinal sınıftaki tohumlukların üretim ve pazarlaması, ıslahçısı, araştırma kuruluşu olan çeşit sahibi veya araştırma kuruluşu olan üretim yetki sahibi tarafından yapılacak.

Sertifikalandırma amacıyla alınan tohumluk numuneleri, üretildikleri üretim sezonu içinde başvuru kuruluşu tarafından ilgili sertifikasyon kuruluşuna teslim edilecek. Laboratuvar analizleri sonucunda düzenlenen sertifika veya tohumluk analiz raporları, düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak.

Tohumluk sertifikasyon sürecindeki iş ve işlemler, elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bakanlık tarafından, tohumlukların tescil ve sertifikasyonu ile tohumculuk iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Tohumluk Yönetim Sistemi (TYS) oluşturulacak.

Ekilen tohumluğa ait menşei sertifikalar, sertifikayı düzenleyen kuruluş tarafından TYS'ye tanıtılacak. Tohum ithalse, ithalat ön iznini veren kuruluş tarafından TYS'ye tanıtılacak ve sertifikanın aslı başvuru sahibine iade edilecek.

TYS oluşturuluncaya kadar yönetmelik kapsamında yürütülen sertifikasyon ve pazarlama süreçlerine ait iş ve işlemler, Tohumluk Veri Yönetim Sistemi (TVYS) üzerinden tamamlanacak.

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:09
Doğu karla, batı baharla karşı karşıya
11:07
BKM'deki soruşturma tamamlandı: 9 şüpheliye hapis istemi
11:01
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, KKTC’de
10:45
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının altıncı duruşma
10:42
Antalya Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci gün
10:41
ABD'nin USS Gerald R. Ford gemisindeki yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddiası
İl il Ramazan Bayramı saatleri...
İl il Ramazan Bayramı saatleri...
FOTO FOKUS
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ