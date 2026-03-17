Ekonomi
AA 17.03.2026 06:36

IPA projeleriyle istihdam ve eğitim güçleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2007'den bu yana Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında hayata geçirilen 1200'ü aşkın projeyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yürütülen projelerle ülke genelinde, 1 milyon 100 bini aşkın vatandaşın hayatına doğrudan dokunduk" dedi.

IPA projeleriyle istihdam ve eğitim güçleniyor

Bakan Işıkhan, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması Stratejik Koordinasyon ve İş Birliği Çalıştayı"na katıldı.

Programda konuşan Işıkhan, çalıştayın, IPA kapsamında yürütülen çalışmaları, kurumsal kazanımları değerlendirmek ve işbirliğini daha ileri bir aşamaya taşımak amacıyla düzenlendiğini aktardı.

"Bu doğrultuda 2007'den bu yana IPA kapsamında hayata geçirilen 1200'ü aşkın projeyle önemli çalışmalar gerçekleştirdik" ifadesini kullanan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu projeler aracılığıyla, gençlerin ve kadınların istihdamını destekleyen, kayıtlı istihdamı teşvik eden, mesleki eğitimin kalitesini geliştiren, kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranlarını artıran, hayat boyu öğrenme olanaklarını genişleten ve dezavantajlı bireylerin iş gücü piyasasına katılımını güçlendiren çok sayıda çalışmayı, sizlerle birlikte, paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdik. Özellikle Bakanlığımızın sorumluluk alanında yer alan Women-up, Edu-Care ve NEET-Pro gibi kadın istihdamını, bakım desteklerini ve gençlerin iş gücü piyasasına katılımını güçlendiren büyük ölçekli projelerimizi bu çalışmaların önemli örnekleri arasında kabul etmekteyiz."

"Güçlü bir politika ortaklığına dönüştü"

Bakan Işıkhan, "Yürütülen projelerle ülke genelinde, 1 milyon 100 bini aşkın vatandaşın hayatına doğrudan dokunduk" dedi.

IPA kapsamında yürütülen çalışmaların en değerli kazanımlarından birinin de Bakanlık ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında tesis edilen güçlü ve kurumsal işbirliği olduğuna işaret eden Işıkhan, "Zaman içerisinde bu işbirliği, klasik bir 'finansman sağlayıcı-faydalanıcı' ilişkisinin ötesine geçerek, karşılıklı güvene dayalı güçlü bir politika ortaklığına dönüşmüştür" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, bu işbirliğinin geliştirilmesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Yurgis Vilçinskas'ın çok önemli bir rolü bulunduğunu ifade ederek, samimi, vizyoner ve destekleyici yaklaşımları ve süreçteki destekleri dolayısıyla Vilçinskas'a teşekkür etti.

IPA projeleriyle istihdam ve eğitim güçleniyor

IPA fonlarının politika uyumunu güçlendiren, kurumsal kapasiteyi geliştiren ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkı sağlayan stratejik bir mekanizma haline geldiğini belirten Işıkhan, gerçekleştirilen çalıştayın tam olarak bu amaca hizmet ettiğini kaydetti.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde insan onuruna yakışır işlerin yaratılması, istihdamın geliştirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Işıkhan, "Bu mübarek gece vesilesiyle Yüce Rabbimizden insanlık için barış, huzur ve esenlikler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Savaş uzarsa, küresel ekonomi açısından ciddi bir enflasyon riski söz konusu
07:22
Orta Doğu petrolü dünyanın en pahalısı oldu: Varil fiyatı 153 doları aştı
07:23
Orta Doğu'da savaşın 18. günü: Son 24 saatte neler oldu?
06:47
Hürmüz Boğazı: İran hangi ülkelerin gemilerinin güvenli geçişine izin verdi?
06:48
Tahran, okul saldırısı için ABD ve İsrail'den tazminat talep edecek
06:34
Belçika, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayacaklarını açıkladı
06:31
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesinin ABD'yle iletişimde olduğu iddialarını yalanladı
Gazze'de yıkımın yaşandığı mahallede toplu iftar
Gazze'de yıkımın yaşandığı mahallede toplu iftar
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
