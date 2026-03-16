IPARD-III kapsamında kırsala 241 milyon euro hibe desteği sağlanacak

Açıklanan takvime göre, yılın ilk ilanı nisan ayında 25 milyon euro bütçeli "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri için yapılacak. Bunu, mayıs ayında 30 milyon euro bütçeyle "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" ve haziran ayında yine 30 milyon euroluk bütçeye sahip "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" çağrıları izleyecek.

Yerel yönetimler için ilk kez 156 milyon euroluk çağrıya çıkılacak

Temmuz ayında ise Avrupa Komisyonundan yetki devri alınmasının ardından, IPARD Programı kapsamında ilk defa uygulanacak olan "Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları" çağrısı yayımlanacak. Büyükşehir belediyeleri hariç yerel yönetimlerin faydalanabileceği bu program için 156 milyon euro bütçe ayrıldı.

Program kapsamında desteklenen sektöre göre projelerin bütçe sınırları 5 bin euro ile 3 milyon euro arasında değişiklik gösterecek. Yatırımcılara söz konusu projeler için yüzde 50 ile yüzde 75 oranlarında hibe desteği verilecek.

Özellikle kırsalın çehresini değiştirecek nitelikteki paketlik içme suyu arıtma tesisleri, katı atık transfer istasyonları ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi kamu altyapı yatırımlarına 3 milyon euroya kadar hibe sağlanabilecek.

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında uygulanmaya başlanan IPARD-III Programı'yla birlikte başvuru inceleme süreçlerinin hızlandırılması ve girişimcilere kolaylık sağlanması amacıyla başlatılan yıllık çağrı takvimi uygulamasının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Yayımlanan yeni takvim doğrultusunda, sadece 2026 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarda yaklaşık 400 milyon euro tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmasının ve binlerce kişiye yeni istihdam sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Yumaklı, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme ve yenilenebilir enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede üreticilere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

TKDK tarafından 2011 yılından bu yana uygulanan IPARD Programları kapsamında bugüne kadar 27 bin 297 tesis ve projeye reel fiyatlarla toplam 129 milyar TL hibe desteği verildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, bu sayede ülkeye yaklaşık 273 milyar TL tutarında yatırım kazandırıldığını ve 107 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını aktardı. Kırsal kalkınmada kadınların ve gençlerin rolünün hayati olduğuna dikkati çeken Yumaklı, proje seçimlerinde ilave puan verilerek ve 40 yaş altı genç yatırımcılara ek hibe oranları sağlanarak pozitif ayrımcılık uygulandığını belirtti. Bu kapsamda bugüne dek 7 bin 653 kadın girişimciye 42,6 milyar TL, 14 bin 933 genç girişimciye ise 86,7 milyar TL hibe desteği sağlandığını ifade etti.

Yumaklı, 241 milyon euro bütçeli IPARD-III Programı 2026 Çağrı Takvimi’nin hayırlı olmasını temenni etti.