Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bayram tatilinde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için demir yollarında gerekli tüm planlamaların tamamlandığını belirtti.

Demir yolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Ramazan Bayramı’nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız." ifadelerini kullandı.

Ankara-İstanbul hattına 6 ek YHT seferi

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek seferler düzenleneceğini kaydetti.

Bu hatta 3 gün boyunca karşılıklı 6 ek sefer yapılacağı bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan ise 17.45’te hareket edeceğini aktardı.

Ana hat ve bölgesel trenlere 100 vagon ilave edilecek

Ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidileceğini belirten Uraloğlu, 19-23 Mart tarihlerinde bu trenlere toplam 100 vagon ilave edilerek 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturulacağını ifade etti.

Uraloğlu, vagon ilavesi yapılarak kapasitesi artırılacak seferleri ise şöyle sıraladı:

"İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Trenleri."