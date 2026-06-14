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Türkiye
AA 14.06.2026 19:55

Güngören'de yıkım sırasında hasar gören 2 bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı apartmanın çökmesi sonucu kolonları zarar gören bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi.

Güngören'de yıkım sırasında hasar gören 2 bina boşaltıldı

İddiaya göre, Merkez Mahallesi Özyurt Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı için hazırlık yapılan 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bina çöktüğü sırada bitişikte bulunan 5'er katlı 2 binanın bazı duvarları ile kolonları yıkıldı, bazı daireler ile iş yerleri de zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zarar gören binalarda oturanları tahliye etti. İş yeri sahipleri de dükkanlardaki malzemeleri kamyonlara taşıdı.

Zarar gören binalarla ilgili bir ay sonra boşaltılmalarına yönelik tahliye kararı bulunduğu öğrenildi.

"Bir gürültü oldu deprem gibi salladı"

İş yeri sahiplerinden İbrahim Şen, gazetecilere, olay sırasında dükkanda bulunduğunu belirterek, "Ben geldim dükkanı açtım, masaya oturdum bir anda bir gürültü oldu deprem gibi salladı. Telefonu aldığım gibi dışarı çıktım. Etraf toz bulutu gibi göz gözü görmüyordu. Karşı tarafa geçtim komşumun dükkanına baktım duvar komple girmiş içeri. Bana 'Girme içeri yasak.' dediler. 'Hocamız gelecek, o bakacak.' dediler. Gerekirse tahliye edilecek ya da hiç tahliye edilmeden yıkılabilir dediler." şeklinde konuştu.

Zarar gören binada yeğeninin oturduğunu anlatan Bahattin Kuş ise mevcut binanın yıkılması gerektiğini söyledi.

Kuş, yıkım firması ile belediyenin denetiminde yıkım işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, "Olması gereken normal şartlardaki güvenlik önlemleri alınmış. Binanın yapısal ve fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde bina çökünce, sağında ve solundaki binalara hasar vermiş. Bu olay sonucunda mevcut binalarda yaşam olduğu için belediye kendi kontrollerinde ve denetimi ön planda tutarak tahliye işlemlerini gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Kentsel Dönüşüm Zabıta Polis
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