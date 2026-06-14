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Türkiye
AA 14.06.2026 19:11

Şanlıurfa'da 10 katlı binada yangın

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Şanlıurfa'da 10 katlı binada yangın

Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da 10 katlı binada yangın

Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Müdahale sırasında 1'i itfaiye personeli 7 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri, 3 kişiye ambulansta müdahale ederken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları da (TOMA) destek veriyor.

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