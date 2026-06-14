Şanlıurfa'da 10 katlı binada yangın

Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Müdahale sırasında 1'i itfaiye personeli 7 kişi dumandan etkilendi.
Sağlık ekipleri, 3 kişiye ambulansta müdahale ederken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları da (TOMA) destek veriyor.