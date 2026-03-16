Duman 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.03.2026 10:49

Japonya, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle rezervlerinden petrolü piyasaya sürmeye başladı

Japonya, Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarikinde yarattığı endişeleri hafifletmek amacıyla rezervlerinden petrolü piyasaya sürmeye başladı.

Japonya, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle rezervlerinden petrolü piyasaya sürmeye başladı

Kyodo ajansının haberine göre, ilk etapta özel sektörün elinde bulunan 15 günlük petrol rezervi piyasaya sunulurken, hükümetin kontrolündeki bir aylık rezerv de takip edilecek.

Hükümet, petrol rafinerileri ve ticari şirketler için zorunlu 70 günlük rezerv tutma süresini 55 güne indirerek mevcut stokların kullanılmasına imkan tanıyacak.

Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle Japonya'nın ham petrol ithalatının mart sonundan itibaren önemli ölçüde azalmasının beklendiğini belirterek, serbest bırakılan petrolün piyasaya sorunsuz aktarılması için çalışmalar yürütüleceğini aktardı.

Japonya'nın 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 470 milyon varil petrol rezervi bulunuyor. Bu, ülkenin 254 günlük iç tüketimine denk geliyor.

Başbakan Takaiçi Sanae, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, hükümetin petrol rezervlerinden yaklaşık 80 milyon varil kullanmayı planladığını, bunun ülke tarihindeki en büyük rezerv açılımı olacağını ve 2011'deki depremden sonra açılan miktarın 1,8 katı olduğunu söylemişti.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, 11 Mart'ta, üye ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Japonya İran Petrol
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 64 İHA imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Vakıflar Genel Müdürlüğü günde 120 bini aşkın kişiye iftar veriyor
11:34
İran: ABD uçak gemisine lojistik ve servis hizmeti veren noktalar meşru hedefimizdir
11:27
İmamoğlu Suç Örgütü davasında beşinci duruşma
11:23
ABD-İsrail'in saldırılarında İran'da bir okul daha hedef alındı
11:22
Trump yönetimi, İran'a saldırıların maliyetini açıkladı
11:12
MEB'den lise öğrencilerine yönelik ara tatil rehberi
İslam medeniyetinin izleri Çamlıca’da sergileniyor
İslam medeniyetinin izleri Çamlıca’da sergileniyor
FOTO FOKUS
Hatay'da denizin taşmasıyla sahil yolu ve işletmeler su altında kaldı
Hatay'da denizin taşmasıyla sahil yolu ve işletmeler su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ