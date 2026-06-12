Hamas: İsrail, Gazze'de "Sarı Hat"ı batıya kaydırarak ateşkesi sabote etmeyi amaçlıyor

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi içinde "Sarı Hat"ı batıya doğru kaydırmaya devam etmesi ve yeni alanları kontrol altına almasının, "müzakere sürecini baltalamayı ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yürütülen çabaları başarısızlığa uğratmayı hedeflediğini" ifade etti.

İsrail ordusunun eş zamanlı olarak sürdürdüğü bombardımanların ve zorunlu yerinden etmelerin, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Kasım, uygulamanın İsrail'in daha önce Gazze'de kontrol ettiği alanları genişleteceğine ilişkin açıklamalarının sahadaki yansıması olduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ettiğini belirtmiş, bu oranın yüzde 70'e çıkarılmasının hedeflendiğini söylemişti.

"Sarı Hat"ı oluşturan bloklar yaklaşık 300 metre batıya taşınmıştı

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun geçen haftadan beri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, özellikle Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde, "Sarı Hat"ı oluşturan blokları yaklaşık 300 metre batıya taşıdığını belirtmişti.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi öngören ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor. Ancak Filistin tarafı, İsrail'in söz konusu düzenlemelere tam olarak bağlı kalmadığını aktarıyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun, bu hattı geçmeye çalıştıkları gerekçesiyle onlarca Filistinliyi öldürdüğü ve yaraladığı biliniyor.