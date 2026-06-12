Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, elinde bulundurduğu 270 milyar dolarlık Tesla hisselerine ek olarak, uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX'in borsada işlem görmeye başlamasıyla devasa bir servetin sahibi olacak.

Halka arzla birlikte toplam piyasa değerinin 1,77 trilyon dolara ulaşması beklenen SpaceX’in yaklaşık yarısına sahip olan Musk’ın payına buradan 841 milyar dolar düşecek. Böylece iki şirketteki toplam varlığı 1,11 trilyon dolara ulaşacak olan iş insanı, tarihin ilk trilyoneri unvanını almaya hazırlanıyor.

Finans uzmanları, bu servetin bankadaki nakit paradan ziyade hisse senedi değerine dayalı, yani kağıt üzerinde bir varlık olduğunu ve yatırımcıların şirketlere biçeceği gelecekteki değerlere göre dalgalanabileceğini vurguluyor.

Bir trilyon doların büyüklüğü ne?

Matematiksel olarak bir milyon adet bir milyon dolar anlamına gelen bu serveti, normal yollarla bir insan ömründe tüketmek imkansız görünüyor.

Öyle ki bir kişi her gün, her saat kesintisiz olarak 1 milyon dolar harcasa bile bu paranın bitmesi bir asırdan fazla zaman alıyor. Musk’ın ulaşacağı bu mali güç, dünyadaki birçok ülkenin yıllık üretim değerini de geride bırakıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre dünya genelinde sadece 20 ülkenin ekonomisi 1,1 trilyon dolarlık sınırın üzerinde yer alıyor.

Bu durum; Tayvan, İrlanda, İsveç, Singapur ve Musk'ın doğduğu ülke olan Güney Afrika gibi birçok gelişmiş devletin yıllık milli gelirinin Elon Musk'ın kişisel servetinden daha az olduğu anlamına geliyor.

Şehirlerden ve diğer milyarderlerden daha değerli

Musk’ın borsa portföyü, küresel finansın merkezi sayılan Manhattan adasının 1 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasını ve ABD'nin en büyük enerji merkezlerinden Houston şehrindeki tüm mülklerin toplam değerini geride bırakıyor.

Hatta ABD'de geçen yıl satılan 16 milyondan fazla yeni aracın toplam maliyeti olan 789 milyar dolar bile bu servetin yanına yaklaşamıyor.

Teknoloji dünyasındaki en yakın rakipleri olan Jeff Bezos, Larry Ellison, Larry Page ve Sergey Brin'in servetleri bir araya getirildiğinde dahi toplamda 1,09 trilyon dolarda kalarak Musk'ın tek başına ulaştığı rakamı yakalayamıyor.

Dünyanın en pahalı yatırımları arasında gösterilen spor kulüpleri de bu kıyaslamanın dışında kalıyor; dünyadaki en değerli 50 spor takımının toplam ederi, Musk'ın servetinin ancak üçte birine denk geliyor.