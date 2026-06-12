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Dünya
TRT Haber, AA 12.06.2026 14:02

İran basını: Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhüt verilmedi

İran basını, İran-ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detayların ortaya çıktığını ve Tahran’ın, Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin devriyle ilgili "hiçbir taahhütte bulunmadığını" yazdı.

İran basını: Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhüt verilmedi

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ABD ile İran arasındaki 14 maddelik mutabakat taslağı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devredilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunmayacak.

Boğazın yönetiminin geleceği konusunun bölgesel bir mesele çerçevesinde, Tahran ile Umman arasında diyalog ve ortak karar alma yoluyla çözüleceği ileri sürüldü.

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Nükleer görüşmeler imzadan sonraki 60 günde yapılacak

Öte yandan İran basınına göre, şu an masada bulunan mevcut mutabakat metninde nükleer dosyaya ilişkin herhangi bir anlaşmanın henüz sağlanmadı. Nükleer dosyanın geleceğini belirleyecek asıl müzakerelerin ancak resmi imzaların atılmasının ardından başlayacağı ve bu görüşmelerin anlaşma imzalandıktan sonraki 60 günlük süreç içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

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ABD Hürmüz Boğazı İran
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