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Dünya
AA 12.06.2026 12:46

Beyaz Saray yakınlarına yazılan "86 47" ifadesine soruşturma açıldı

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında bulunan National Mall Parkı'nın çimlerine "86 47" şeklinde işaretleme yapılması üzerine soruşturma başlatıldı. "86 47" ifadesi ABD Başkanı Trump'a "suikast" mesajı olarak yorumlanıyor.

Beyaz Saray yakınlarına yazılan "86 47" ifadesine soruşturma açıldı

NBC News kanalının haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'a "suikast" mesajı olarak yorumlanan "86 47" yazısı, federal makamları harekete geçirdi.

Trump yönetiminden bir sözcü, yaptığı açıklamada olayı "vandalizm" olarak nitelendirerek bunun "hoşgörüyle karşılanmayacağını" belirtti.

ABD Başkanı'na karşı her türlü tehdidin son derece ciddiye alındığını bildiren sözcü, sorumluların hesap vereceğini ifade etti.

Soruşturma sürüyor

Park Polisi de çim örneklerinin test edilmek üzere toplandığını ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kuş bakışı görüntülerde, Beyaz Saray yakınlarındaki National Mall Parkı'nın çimlerine silik şekilde "86 47" ifadesinin kazındığı görülüyor.

Askeri terminolojide 86, "birini ortadan kaldırmak veya bir şeyin görevine son vermek" anlamına geliyor. 47 sayısının ise ABD'nin 47'nci başkanı Trump'a işaret ettiği düşünülüyor. 

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