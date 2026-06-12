Hamburg Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı

Polis tarafından yapılan açıklamada, havalimanında "polis operasyonu gerektiren bir durum" yaşandığı ve bu nedenle güvenlik kontrol noktasının ardında bulunan tüm güvenlik alanının tahliye edildiği bildirildi.

Tahliye kapsamında güvenlik kontrolünden geçmiş yolcuların terminale çıkarıldığı, uçaklarda bulunan bazı yolcuların da indirildiği bilgisi verildi.

Havalimanı işletmesi, güvenlik tedbirleri nedeniyle tüm kalkışların geçici olarak iptal edildiğini, inişlerin ise sürdüğünü duyurdu. Yolculara uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden takip etmeleri tavsiye edildi.

Uçuşlar yeniden başladı

Hamburg Havalimanı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Federal Polisin aldığı önlemler nedeniyle yolcu terminalinin tahliye edildiği belirtildi.

"Şu an uçuşlar yeniden başladı." bilgisi verilen açıklamada, uçuşlarda kısmi gecikme ve iptaller yaşanabileceği, yolcuların hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri gerektiği kaydedildi.

Hannover Federal Polis Müdürlüğü, yerel saatle 09.21’de bir kişinin havalimanının güvenlik alanına izinsiz girdiğini, kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, hava güvenliğinin etkilenmiş olabileceği ihtimali nedeniyle polisin kapsamlı önlemler aldığı ifade edildi.

Havalimanında etkilenen alandaki çalışmaların tamamlandığı, güvenlik kontrol noktasının 11.30’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başladığı aktarıldı.

Alman basınında, bir kişinin yanlışlıkla acil durum düğmesine basarak güvenlik alanına girdiği iddia edildi.