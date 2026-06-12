Az Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Bloomberg, CNN International 12.06.2026 12:48

ABD-İran barış anlaşması için yer ve tarih belli oldu

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD ve İran, gelecek hafta düzenlenecek G7 Zirvesi'nde bir barış anlaşması imzalayabilir. İsviçre'nin Cenevre kenti, anlaşmanın pazar günü kadar erken bir tarihte imzalanması için olası bir mekan olarak gündeme geldi.

ABD-İran barış anlaşması için yer ve tarih belli oldu

ABD ile İran arasında yapılması planlanan mutabakat zaptı imza töreninin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenebileceği belirtildi.

CNN'in üç diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde, tören için Cenevre'nin en güçlü seçenek olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, İran ile savaşı sona erdirebilecek "büyük bir uzlaşıdan" bahsetmiş ve önümüzdeki günlerde nihayete erdirilmesi beklenen belge için yakında Avrupa'de bir imza töreni düzenlenebileceğini işaret etmişti.

Trump: Bugün İran ile savaşı bitirdik
Trump: Bugün İran ile savaşı bitirdik

Trump, törene Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını öngördüğünü belirtirken, İranlı yetkililer henüz bir anlaşmaya varıldığını doğrulamadı.

Diplomatik görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynak, imza töreninin Trump ve ABD heyetinin önümüzdeki hafta G7 zirvesi için bulunacağı Fransa'ya yakınlığı nedeniyle Cenevre'de yapılmasının planlandığını ifade etti.

İran basınına göre, ABD ile İran arasındaki mutabakat taslağının yeni detayları ortaya çıktı
İran basınına göre, ABD ile İran arasındaki mutabakat taslağının yeni detayları ortaya çıktı

Kaynaklardan biri, bu imza töreninin mutabakat zaptının uygulanma sürecini kapsayan diplomatik görüşmelerin "ikinci aşamasının" başlangıcı olacağını kaydetti.

Söz konusu mutabakat zaptının, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ın katkısı nedeniyle "İslamabad Bildirisi" olarak adlandırıldığı belirtiliyor.

Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İranlı bir kaynak Avusturya'nın başkenti Viyana'nın da seçenekler arasında olduğunu bildirdi.

ETİKETLER
ABD İran İsviçre
Sıradaki Haber
Hamburg Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle tüm kalkışlar durduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Türkiye'de kuraklık riski bölgesel olarak devam ediyor
13:51
Uydu haberleşmesi yerli teknolojiyle dönüşüyor
13:18
Hindistan'dan gemi saldırısı ardından ABD'ye protesto notası
12:51
Beyaz Saray yakınlarına yazılan "86 47" ifadesine soruşturma açıldı
12:38
Hamburg Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle tüm kalkışlar durduruldu
12:45
LGS güvenlik tedbirleri: 29 bin personel sahada olacak
Filistinli genç ressam savaşta yaşadıklarını çizimlerine yansıtıyor
Filistinli genç ressam savaşta yaşadıklarını çizimlerine yansıtıyor
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ