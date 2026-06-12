ABD-İran barış anlaşması için yer ve tarih belli oldu

ABD ile İran arasında yapılması planlanan mutabakat zaptı imza töreninin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenebileceği belirtildi.

CNN'in üç diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde, tören için Cenevre'nin en güçlü seçenek olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, İran ile savaşı sona erdirebilecek "büyük bir uzlaşıdan" bahsetmiş ve önümüzdeki günlerde nihayete erdirilmesi beklenen belge için yakında Avrupa'de bir imza töreni düzenlenebileceğini işaret etmişti.

Trump, törene Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını öngördüğünü belirtirken, İranlı yetkililer henüz bir anlaşmaya varıldığını doğrulamadı.

Diplomatik görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynak, imza töreninin Trump ve ABD heyetinin önümüzdeki hafta G7 zirvesi için bulunacağı Fransa'ya yakınlığı nedeniyle Cenevre'de yapılmasının planlandığını ifade etti.

Kaynaklardan biri, bu imza töreninin mutabakat zaptının uygulanma sürecini kapsayan diplomatik görüşmelerin "ikinci aşamasının" başlangıcı olacağını kaydetti.

Söz konusu mutabakat zaptının, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ın katkısı nedeniyle "İslamabad Bildirisi" olarak adlandırıldığı belirtiliyor.

Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İranlı bir kaynak Avusturya'nın başkenti Viyana'nın da seçenekler arasında olduğunu bildirdi.