AA 16.03.2026 10:48

Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 64 İHA imha edildi

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 64 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 64 İHA imha edildi

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna atılan 3 İHA'nın daha havada engellendiği, böylece bu gece engellenen İHA sayısının 64'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların nereden gönderildiği ve herhangi bir hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi verilmedi.

İran, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

