Puslu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.03.2026 09:22

KOBİ'lere 1,5 milyar euroluk istihdam ve büyüme kaynağı

Vakıfbank tarafından, KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması amacıyla Dünya Bankası garantisiyle yürütülecek "İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi" için 1,5 milyar avro tutarında finansman temin edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları hız kesmiyor.

Vakıfbank tarafından yürütülecek, Dünya Bankası garantili İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi'ne ilişkin anlaşmalar imzalandı. Proje kapsamında, Vakıfbank'ın muhtelif kreditörlerden temin edeceği uzun vadeli ve uygun koşullu toplam 1,5 milyar avro tutarındaki finansmanın, 750 milyon avroluk kısmına Dünya Bankası garantisi ve Bakanlığın karşı garantisi sağlandı.

Projeyle, KOBİ'lere uygun maliyetli finansman sunulacak. Ayrıca, işletmelerin yeni ve daha iyi istihdam imkanı oluşturması da amaçlanıyor.

Öte yandan projeyle, kadın sahipliği ve kadın istihdamı yüksek, afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmeler ve kalkınmada öncelikli bölgelerdeki işletmelere finansman sağlanmasına, özellikle kadın ve genç istihdamının desteklenmesine öncelik verilecek.

"18 milyar dolar daha kaynak hedefleniyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek her türlü konuda Dünya Bankası ile tesis edilen işbirliğinin, kararlılıkla sürdürüleceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çerçevede, istihdam ve finansmana erişimin artırılması, başta gençler ve kadınlar olmak üzere girişimciliğin desteklenmesi için uygun koşullu kaynak temin ediyoruz. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankaları ile ilişkilerimize doğrudan yansımaktadır. Türkiye, aktif portföy büyüklüğü bakımından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasında dünyada birinci, Dünya Bankasında ikinci sırada, Asya Altyapı Yatırım Bankasında bölgesel birinci, İslam Kalkınma Bankasında bölgesel ikinci konumda."

Şimşek, Dünya Bankası ile 2024-2028 dönemini kapsayan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) kapsamında, mevcut 17 milyar dolarlık portföye ek olarak 18 milyar dolar daha kaynak hedeflendiğini, böylece toplam finansmanın 35 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

ETİKETLER
KOBİ Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Tahıl tohumluklarının sertifikasyonu elektronik ortamda gerçekleştirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:09
Doğu karla, batı baharla karşı karşıya
11:07
BKM'deki soruşturma tamamlandı: 9 şüpheliye hapis istemi
11:01
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, KKTC’de
10:45
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının altıncı duruşma
10:42
Antalya Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci gün
10:41
ABD'nin USS Gerald R. Ford gemisindeki yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddiası
İl il Ramazan Bayramı saatleri...
İl il Ramazan Bayramı saatleri...
FOTO FOKUS
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ