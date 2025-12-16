Puslu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Space 16.12.2025 10:24

3I/ATLAS 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın geçişini yapacak: Ne olacak?

Güneş Sistemimizin dışından gelen ve "yıldızlararası" olarak adlandırılan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, 19 Aralık'ta Dünya'ya en çok yaklaştığı noktadan geçecek. Bilim insanları, bu güvenli geçiş sayesinde, başka yıldızların etrafındaki gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları yakalamayı hedefliyor.

3I/ATLAS 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın geçişini yapacak: Ne olacak?

Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık Cuma günü Dünya'ya en yakın konumundan geçerek, Güneş Sistemi'mizi ziyaret eden en sıradışı gök cisimlerinden birinin yolculuğunda kritik bir anı işaret ediyor.

Temmuz ayında NASA tarafından fonlanan ATLAS teleskopları tarafından Şili'de keşfedilen 3I/ATLAS, şimdiye kadar gözlemlenen ve dış uzaydan geldiği teyit edilen üçüncü yıldızlararası cisim olma özelliğini taşıyor. Daha önce 2017'de 1I/'Oumuamua ve 2019'da 2I/Borisov Güneş Sistemi'mizden geçmişti. Yörüngesi, bu kuyruklu yıldızın sistemimizin dışından kaynaklandığını ve sonunda tekrar yıldızlararası uzaya döneceğini gösteriyor.

Güvenli ama değerli bir yakınlaşma

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) verilerine göre, 3I/ATLAS bu en yakın geçişinde Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre (yaklaşık 168 milyon mil) kadar yaklaşacak. Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafenin neredeyse iki katı olduğundan, kuyruklu yıldız gezegenimiz veya diğer gezegenler için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

Ancak bu güvenli mesafe, araştırmacılar için büyük bir fırsat sunuyor. Gök bilimciler, 3I/ATLAS'ı bu yakın geçiş sırasında gözlemleyerek, Güneş tarafından ısıtılan buzlu çekirdeğinden salınan toz ve gazları inceleme şansını yakalayacak. Bu nadir fırsat, diğer yıldızların etrafındaki kuyruklu yıldızların ve gezegen materyallerinin nasıl oluştuğuna dair paha biçilmez bilgiler edinilmesini sağlayacak.

Son aylarda Hubble Uzay Teleskobu ve Jüpiter kaşifi JUICE dahil olmak üzere birçok uzay ajansı ve gözlemevi, dikkatini bu hızla ilerleyen yıldızlararası ziyaretçiye çevirdi. Merak edenler için, Sanal Teleskop Projesi (Virtual Telescope Project) tarafından Gianluca Masi'nin sunumuyla 18 Aralık akşamı (Türkiye saatiyle 19 Aralık sabah erken saatler) ücretsiz bir canlı yayın düzenlenecek ve bu nadir an çevrimiçi olarak takip edilebilecek.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları Uzay NASA
Sıradaki Haber
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölü sayısı 1030'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Altının gramı 5 bin 891 liradan işlem görüyor
10:34
Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı
10:24
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölü sayısı 1030'a yükseldi
10:23
Brent petrolün varili 60,06 dolardan işlem görüyor
10:25
İzmir'de 4 bin 130 litre etil alkol ele geçirildi
10:40
Kasımda 141 bin 100 konut satıldı
Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu
Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ