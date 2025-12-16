3I/ATLAS 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın geçişini yapacak: Ne olacak?

Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık Cuma günü Dünya'ya en yakın konumundan geçerek, Güneş Sistemi'mizi ziyaret eden en sıradışı gök cisimlerinden birinin yolculuğunda kritik bir anı işaret ediyor.

Temmuz ayında NASA tarafından fonlanan ATLAS teleskopları tarafından Şili'de keşfedilen 3I/ATLAS, şimdiye kadar gözlemlenen ve dış uzaydan geldiği teyit edilen üçüncü yıldızlararası cisim olma özelliğini taşıyor. Daha önce 2017'de 1I/'Oumuamua ve 2019'da 2I/Borisov Güneş Sistemi'mizden geçmişti. Yörüngesi, bu kuyruklu yıldızın sistemimizin dışından kaynaklandığını ve sonunda tekrar yıldızlararası uzaya döneceğini gösteriyor.

Güvenli ama değerli bir yakınlaşma

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) verilerine göre, 3I/ATLAS bu en yakın geçişinde Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre (yaklaşık 168 milyon mil) kadar yaklaşacak. Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafenin neredeyse iki katı olduğundan, kuyruklu yıldız gezegenimiz veya diğer gezegenler için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

Ancak bu güvenli mesafe, araştırmacılar için büyük bir fırsat sunuyor. Gök bilimciler, 3I/ATLAS'ı bu yakın geçiş sırasında gözlemleyerek, Güneş tarafından ısıtılan buzlu çekirdeğinden salınan toz ve gazları inceleme şansını yakalayacak. Bu nadir fırsat, diğer yıldızların etrafındaki kuyruklu yıldızların ve gezegen materyallerinin nasıl oluştuğuna dair paha biçilmez bilgiler edinilmesini sağlayacak.

Son aylarda Hubble Uzay Teleskobu ve Jüpiter kaşifi JUICE dahil olmak üzere birçok uzay ajansı ve gözlemevi, dikkatini bu hızla ilerleyen yıldızlararası ziyaretçiye çevirdi. Merak edenler için, Sanal Teleskop Projesi (Virtual Telescope Project) tarafından Gianluca Masi'nin sunumuyla 18 Aralık akşamı (Türkiye saatiyle 19 Aralık sabah erken saatler) ücretsiz bir canlı yayın düzenlenecek ve bu nadir an çevrimiçi olarak takip edilebilecek.