Dünya
AA 16.12.2025 11:32

UNRWA: İsrail tarafından hedef alınmamız, BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlığını ihlal ediyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezine zorla girilerek varlıkların ele geçirildiğini ve BM bayrağının İsrail bayrağıyla değiştirildiğini söyledi. Lazzarini, bu eylemlerin BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının açık ihlali olduğunu belirtti.

UNRWA: İsrail tarafından hedef alınmamız, BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlığını ihlal ediyor

Lazzarini, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre hükümeti ortaklığıyla Cenevre'de düzenlenen "İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi" başlıklı toplantıda konuştu.

Mülteciler için küresel ölçekte derin belirsizlik ve güvensizlik döneminin yaşandığını belirten Lazzarini, çatışmaları sonlandırma ve iklim değişikliği gibi konularda mücadelede yaşanan kolektif başarısızlıkların büyük yerinden edilme krizlerine yol açtığını kaydetti.

Lazzarini, "Milyonlarca insan evlerinden kaçarken ve hayatta kalma mücadelesi verirken, uluslararası insani yardım, siyasi taahhütlerin zayıflaması ve fonların ciddi şekilde azalması nedeniyle zayıflıyor. Bu da bugünkü taahhütleri daha da kritik hale getiriyor. Mültecilere koruma ve yardım sağlamak, antlaşmalarda ve geleneksel uluslararası hukukta yer alan bağlayıcı bir uluslararası yükümlülüktür. Ancak bu artık son derece kutuplaştırıcı bir iç siyasi mesele haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Ürdün'deki milyonlarca Filistinli mülteciye sağlık ve eğitim dahil temel kamu hizmetleri sunmaya devam ettiğini dile getiren Lazzarini, insani yardım ve insani kalkınma çalışmalarının sürekli saldırı altında kaldığını söyledi.

"(İsrail saldırıları) Bu eylemler, BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının açık ihlali"

Lazzarini, "Son 2 yılda Gazze'de 380'den fazla meslektaşımız öldürüldü ve 300'den fazla tesis hasar gördü veya yıkıldı. İsrail iç mevzuatı, UNRWA uluslararası personelini işgal altındaki Filistin topraklarından fiilen uzaklaştırdı. Geçen hafta İsrail polisi ve belediye yetkilileri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA genel merkezine zorla girerek varlıkları ele geçirdi ve BM bayrağını İsrail bayrağıyla değiştirdi. Bu eylemler, BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının açık ihlalidir." diye konuştu.

İsrail'in, UNRWA'nın faaliyetlerine onay vermeye ve kolaylaştırmaya mecbur eden Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Ekim 2025 tarihli kararını da açıkça hiçe saydığına dikkati çeken Lazzarini, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü faaliyetleri sona erdirme çabalarının, Filistinlileri mülteci statüsünden mahrum bırakmayı amaçladığını vurguladı.​​​​​​​

Lazzarini, "Çatışmalar ve mülteci krizleri, uluslararası hukuki yükümlülüklere aykırı olarak ve siyasi gündemlerin peşinde çözülemez. Bu, yalnızca etkili çok taraflı eylemin temelini oluşturan kurallara dayalı düzeni ve kolektif güvenliğimizi ve refahımızı aşındırmaya hizmet eder." değerlendirmesinde bulundu.

Dün başlayan ve küresel mülteci sorunlarının ele alındığı İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi, 17 Aralık'a kadar devam edecek.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
