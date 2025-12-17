Filistin: İsrail, BM kararlarını ihlal etmeyi artırdı ve Gazze savaşını durdurmadı

Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

Filistin Temsilcisi Mansur, Uluslararası Adalet Divanı'nın, özellikle de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da dahil olmak üzere BM ve kuruluşları tarafından yürütülen insani yardım çalışmalarını kolaylaştırma görevini açık ve net bir şekilde tanıdığını, ancak İsrail'in bu çalışmaları engellediğini söyledi.

İsrail'in, Filistin halkının hayat kurtarıcı yardımlara erişimini engellemeye devam ettiğini ve mahkemeye verdiği yanıtın, BM kararlarını ve uluslararası hukuku ihlal etme konusundaki ısrarını ortaya koyduğunu dile getiren Mansur, İsrail güçlerinin 11 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA yerleşkesine baskın düzenleyerek BM bayrağını indirmesi, yerine İsrail bayrağı dikmesi ve yerleşkeyi işgal etmesiyle UNRWA yerleşkesinin saygınlığının ihlal edildiğini belirtti.

Mansur, İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşı sırasında 70 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü ve yüz binlercesinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in 10 Ekim'den sonra da ateş etmeyi bırakmadığını ve aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 400 Filistinliyi öldürdüğünü kaydeden Mansur, Gazze'ye insani yardım girişine yönelik kısıtlamalar ve yerinden edilmiş insanların kış soğuğundan çektiği sıkıntıların devam ettiğini dile getirdi.

ABD yönetiminin ateşkes anlaşmasının uygulanması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki devam eden ilgisini ve katılımını memnuniyetle karşılayan Mansur, İsrail hapishanelerindeki "binlerce Filistinli esirin" de serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Filistinli tutukluların "korkunç ve insanlık dışı gözaltı koşullarını" kınayan Mansur, son iki yılda İsrail hapishanelerinde işkence, kötü muamele ve tıbbi ihmal nedeniyle yaklaşık 100 Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Mansur, İsrail'in elinde tuttuğu Filistinlilere ait tüm cenazelerin serbest bırakılması, hala enkaz altında olan binlerce kişinin cenazelerinin çıkarılmasının kolaylaştırılması ve kayıp olanların akıbetinin belirlenmesi çağrısında bulundu.

Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ve Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleyen Mansur, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nin tek bir toprak birimi oluşturduğunu ve tek bir Filistin yönetimi, tek bir bağımsız Filistin devleti, tek bir hükümet, tek bir yasa ve tek bir meşru güvenlik gücü altında birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mansur, Filistin Ulusal Yönetimi, hükümeti ve devletinin, Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Filistin topraklarının tüm bileşenleriyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye tamamen hazır olduğunu dile getirdi.

BMGK'nın da teyit ettiği üzere, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen ve gecikmeksizin çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun Gazze Şeridi'nde istikrarı sağlamak amacıyla herhangi bir uluslararası gücün başarısı için elzem olduğunu belirten Mansur, "Zorla yerinden etme yok, işgal yok, ilhak yok, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın planının özü budur." ifadesini kullandı.

Mansur, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki şiddetinde ve Filistinli toplulukların sindirilmesi konusunda eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşandığına dikkati çekerek, bu durumun İsrail'in devam eden yerinden etme politikası bağlamında anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşünde belirtildiği gibi, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki varlığını pekiştirmesi değil, buradaki varlığına son vermesi gerektiğini belirten Mansur, "Bu yasadışı işgal ve 'apartheid' rejimi sona ermeli." diye konuştu.