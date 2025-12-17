Açık 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 17.12.2025 09:38

Ertuğrul Gazi gemisi, 100'üncü operasyonunu başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk milli FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, 100'üncü operasyonunu başarıyla tamamladı.

Ertuğrul Gazi gemisi, 100'üncü operasyonunu başarıyla tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kritik bir rol üstlenen Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin, göreve başladığı 2021'den bu yana doğal gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkıda bulunduğunu aktardı.

Gazlaştırma kapasitesinde 200 milyon metreküp hedefi

LNG yatırımları sayesinde günlük gazlaştırma kapasitesini 161 milyon metreküpe ulaştırdıklarını vurgulayan Bayraktar, "Hedefimiz bunu 200 milyon metreküpün üzerine çıkarmak. Güçlü altyapımız, milli filomuz ve stratejik hedeflerimizle enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda ilerliyoruz" dedi.

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Doğal gaz
Sıradaki Haber
Elektrik üretimi ekimde yüzde 1 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:47
SpaceX halka arz planları Elon Musk'ın servetini 600 milyar doların üzerine taşıdı
09:44
Yeni yapay zeka modeli insan "zihnini okuma" konusunda şaşırtıcı bir başarı sergiliyor
09:37
İran'dan ABD'ye nükleer meselede "karşılıklı saygıya dayalı diplomasi" çağrısı
09:35
Kuzey Kutbu, kayıtlara geçen en sıcak yılını yaşadı
09:30
Elektrik üretimi ekimde yüzde 1 azaldı
09:32
NASA yeni nesil teleskobunu tamamladı: Evrenin görülmemiş alanlarına ulacak
Kanada'da soğuk hava
Kanada'da soğuk hava
FOTO FOKUS
Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ