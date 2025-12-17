Ertuğrul Gazi gemisi, 100'üncü operasyonunu başarıyla tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kritik bir rol üstlenen Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin, göreve başladığı 2021'den bu yana doğal gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkıda bulunduğunu aktardı.

Gazlaştırma kapasitesinde 200 milyon metreküp hedefi

LNG yatırımları sayesinde günlük gazlaştırma kapasitesini 161 milyon metreküpe ulaştırdıklarını vurgulayan Bayraktar, "Hedefimiz bunu 200 milyon metreküpün üzerine çıkarmak. Güçlü altyapımız, milli filomuz ve stratejik hedeflerimizle enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda ilerliyoruz" dedi.