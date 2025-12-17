Ocak ayında kar yağışı "beklentinin altında" kalabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 2025-2026 kış sezonunun, uzun yıllar ortalamalarına kıyasla daha ılık geçmesi öngörülüyor.

Küresel iklim değişikliği ve atmosferik salınımların etkisiyle, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan periyotta "kara kış" koşullarının baskın olmayacağı değerlendiriliyor.

Sıcaklıklar normallerin üzerinde

Güncel verilere göre, Ocak 2026'da hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimler başta olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ılık hava dalgalarının etkisiyle don ve buzlanma olaylarının sayısında azalma bekleniyor.

Yetkililer, sıcaklık artışına bağlı olarak yağış rejiminin de değiştiğine dikkati çekerek, yağışların Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Üç büyükşehirde "beyaz örtü" beklentisi zayıf

İstanbul’da ocak ayı boyunca yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kent merkezinde kalıcı bir kar örtüsü ihtimali zayıf görülürken, ayın belirli dönemlerinde Balkanlar üzerinden gelebilecek kısa süreli soğuk hava dalgalarıyla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.

Karasal iklimin hakim olduğu Başkent'te, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar yağışlı gün sayısının azalacağı tahmin ediliyor. Ocak ayında zaman zaman kar yağışı görülse de, yerde kalma süresinin ve kar kalınlığının geçmiş yılların ortalamasının altında kalması bekleniyor.

Ege'nin incisi İzmir'de ocak ayında kar yağışı beklenmiyor. Bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

"Kar yağışı geçmiş yıllara göre daha az olacak"

Meteoroloji uzmanları, kar yağışının sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olacağını, yurdun geri kalanında ise yağmurun baskın karakter olacağını vurguluyor.

Uzmanlar, baraj doluluk oranları açısından yağmurun önemli olduğunu ancak karın yeraltı su kaynaklarını beslemesi açısından kritik bir rol oynadığını hatırlatarak, "Bu kış genel tabloda kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz.” uyarısında bulundu.