TRT Akademi, katılımcılarını profesyonel çekim dünyasına davet ediyor

Eğitim, 22-25 Aralık 2025 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek derslerin ardından, 24 Aralık'ta yapılacak yazılı sınav ve 25 Aralık'taki uygulama sınavıyla katılımcılar hem bilgi hem becerilerini test etme imkânı bulacak.

Kameraman Mikail Sevinç tarafından verilecek 20 saatlik eğitim, 17 bölümden oluşuyor.

DSLR kamera eğitiminin içeriği nedir?

Eğitimde, katılımcılar odak uzaklığından objektif türlerine, doğru pozlamadan kompozisyona, renk ısısından alan derinliğine kadar profesyonel çekimlerin temelini oluşturan teknik bilgileri uygulamalı olarak öğrenecek.

Eğitim boyunca katılımcılar, DSLR kameraların teknolojik gücünü keşfederken, TRT'nin usta eğitmeninin saha deneyimlerine dayanan bilgi birikiminden faydalanacak.

Bu kapsamlı program, fotoğraf ve video çekiminde profesyonel bakış açısını güçlendirmek isteyen herkes için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Katılımcılar, görsel anlatım becerilerini geliştirme ve kendi çekim tarzlarını oluşturma fırsatı bulacak.

Görsel anlatımı eğitim ile güçlendirmek mümkün

TRT'nin teknik altyapısı ve son teknoloji DSLR kameralarıyla yapılan çekim denemeleri, katılımcılara profesyonel ortamda gerçek bir prodüksiyon deneyimi kazandırıyor.

Eğitim programı, otomatik ayarlardan çıkıp kameranın kontrolünü eline almak isteyenlere uygun olarak hazırlandı.Katılımcılar, bir kareye anlam, duygu ve derinlik katmanın yöntemlerini bu eğitimle öğrenebilecekler.

TRT Akademi, kariyerinde ilerlemek, kişisel becerilerini geliştirmek veya TRT'nin güçlü eğitim ağında yer almak isteyen katılımcılar için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Ustalığa giden yol TRT Akademi'den geçiyor

DSLR Kameralar ile Fotoğraf ve Video Çekim Teknikleri eğitimi, 8 kişilik sınırlı kontenjanla açıldı.

Eğitim sonunda düzenlenen sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifikanın sahibi olarak kariyer yolculuklarına devam edebilecekler.

TRT Akademi'nin teknik eğitimleri katılımcıların kendilerini profesyonel olarak geliştirme imkânı sunuyor.

Video ve yüz yüze olarak tasarlanan bu eğitim programlarına katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret ederek kayıt oluşturabilir.