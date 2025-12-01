Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 01.12.2025 17:34

Sıfırdan ileri düzey uygulamalı SEO eğitimi başlıyor

TRT Akademi, dijital iletişim alanında uzmanlaşmak ve SEO hizmeti vermek isteyenlere yönelik yeni bir eğitimle yılın son ayında fark yaratıyor. Sıfırdan İleri Düzey Uygulamalı SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) programı, 8 Aralık’ta sanal sınıf ortamında başlıyor.

Sıfırdan ileri düzey uygulamalı SEO eğitimi başlıyor

Katılımcılar, 8–25 Aralık 2025 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek bu programda, arama motoru optimizasyonunun temellerinden ileri düzey tekniklerine kadar her aşamayı uygulamalı şekilde öğrenecek.

Eğitim, alanında geniş tecrübeye sahip SEO Uzmanı Yusuf Şahin tarafından verilecek.

Dijitalde görünürlüğün gücü SEO eğitiminde

Eğitim süresince kursiyerler, arama motorlarının nasıl çalıştığını, web sitelerinin nasıl analiz edildiğini ve içeriklerin arama sonuçlarında üst sıralara nasıl taşındığını adım adım öğrenecek.

Programda anahtar kelime çalışması, başlık hiyerarşisi (heading), meta etiket optimizasyonu, site içi mimari, görsel optimizasyon, canonical yapı, URL tasarımı, Core Web Vitals ve sitemap & robots.txt dosyaları gibi SEO’nun yapı taşlarını oluşturan konular ele alınacak.

Yedi oturumdan oluşan programda her ders, saat 19.00–22.00 arasında gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, eğitim boyunca edindikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirecek ve dönem sonunda hem teorik hem de uygulamalı sınavlara katılacak.

23 Aralık’taki teorik sınav ve 25 Aralık’taki uygulama sınavıyla eğitim tamamlanacak.

Toplam 25 saatlik eğitim sürecinde 23 bölümden oluşan içerik; mobil kullanım kolaylığı ve TRT Akademi’nin teknik desteğiyle sunulacak. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara TRT Akademi Başarı Belgesi verilecek.

Sıfırdan ileri düzey uygulamalı SEO eğitimi başlıyor

Dijital çağın uzmanlarına özel eğitim

SEO, dijital çağın en stratejik uzmanlık alanlarından biri hâline gelirken, TRT Akademi bu programla katılımcılara sıfırdan profesyonel düzeye uzanan bir gelişim yolu sunuyor.

SEO Uzmanı Yusuf Şahin’in rehberlik ettiği eğitim sonunda katılımcılar; doğru anahtar kelimelerle hedef kitlesine ulaşabilen, arama motorlarında üst sıralarda yer alan ve kullanıcı deneyimini merkeze alan web projeleri geliştirme becerisine sahip olacak.

Uygulamalı eğitimlerle gerçek deneyim

TRT Akademi, yıl boyunca düzenlediği eğitimlerle medya, iletişim ve dijital alanlarda uzmanlaşmak isteyen herkese yol göstermeye devam ediyor. 8 Aralık’ta başlayacak “Sıfırdan İleri Düzey Uygulamalı SEO” programı da dijitalde fark yaratmak isteyen herkes için güçlü bir fırsat niteliğinde.

Mobil kullanım kolaylığı sayesinde her yerden erişim imkânı sunan eğitimler ve daha fazlası hakkında bilgi almak için trtakademi.com.tr adresini ziyaret etmek yeterli.

ETİKETLER
TRT Akademi Dijital Çağ
Sıradaki Haber
TRT Akademi farkı ile temel şan eğitimi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
İspanya'daki Afrika domuz vebası salgınına karşı mücadeleye asker de katıldı
15:59
Firari hükümlü mutfak dolabından çıktı
15:52
Bakan Yumaklı: Türkiye tarımı güçlüdür
15:55
Kabine toplantısı başladı
15:30
Katil Netanyahu'nun yolsuzluk dosyaları 6 yıldır İsrail siyasetinin merkezinde yer alıyor
14:49
CHP'li belediyenin rüşvet davası başlıyor
Muğla'da bulunan insan figürlü mezar steli korumaya alındı
Muğla'da bulunan insan figürlü mezar steli korumaya alındı
FOTO FOKUS
TRT ekranlarında anlamlı bağış
TRT ekranlarında anlamlı bağış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ