TRT Haber 19.11.2025 09:40

TRT Akademi farkı ile temel şan eğitimi başlıyor

TRT Akademi, müzik ve sahne sanatları alanında temel ses eğitimi almak isteyenler için yüz yüze eğitimini yeniden başlatıyor. Temel şan eğitimi sesini doğru kullanmak, nefes ve beden kontrolünü geliştirmek ve müzikal ifade becerilerini güçlendirmek isteyenleri 1 Aralık’ta Ankara’ya bekliyor.

TRT Akademi farkı ile temel şan eğitimi başlıyor

Program, Ses Sanatçısı İbrahim Semih Aşık’ın eğitmenliğinde, 31 saatlik uygulamalı içeriklerle gerçekleştirilecek.

Eğitim 1 Aralık’ta başlayacak ve 24 Aralık’ta yapılacak uygulama sınavıyla tamamlanacak.
Sadece 5 kişilik kontenjanla sınırlı olan eğitim için katılım fırsatı devam ediyor.

TRT Akademi ile şan sanatına ilk adım

Sesini doğru kullanmak ve şan tekniğini öğrenmek isteyen katılımcılar için hazırlanan Temel Şan eğitimi, 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu sanatçısı İbrahim Semih Aşık, sahne deneyimlerini bu eğitim aracılığıyla katılımcılara aktaracak.

Program kapsamında katılımcılar, şan tekniğini doğru şekilde uygulayabilmek için doğru postür, nefes kontrolü ve sesin destekli kullanımı üzerine yoğun bir uygulamalı eğitim sürecinden geçecekler.

Ses eğitimi uygulamalarla destekleniyor

Eğitim, doğru şarkı söyleme, artikülasyon, rezonans, müzikal ifade ve ses sağlığı gibi konuları kapsayarak katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgi kazandıracak.

Eğitimde ayrıca sesin oluşumu, sesi oluşturan organlar, nefes egzersizi, müzikte vokal tanımları ve ses grupları gibi temel bilgiler uygulamalı olarak öğretilecek.

Katılımcılar, hafif ve orta düzey ses egzersizleri, rejistir genişletme çalışmaları ve şan metotları ile repertuvar oluşturma deneyimi kazanacaklar.

Program boyunca katılımcılar, öğrendiklerini şarkı ve metot parçaları üzerinde uygulayarak müzikal yorumlama yeteneklerini geliştirecekler.

Başarılı olan katılımcılara TRT onaylı sertifika

Eğitim içeriğinde 28 bölüm yer alıyor. Eğitim sonunda 22 Aralık 2025’te teorik, 24 Aralık 2025’te ise uygulama sınavı yapılacak.

Başarılı olan katılımcılar, TRT Akademi onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

TRT Akademi’nin Temel Şan eğitimi, sesini keşfetmek, doğru tekniklerle geliştirmek ve müzikal ifade becerilerini güçlendirmek isteyen katılımcılara profesyonel bir öğrenme deneyimi sunuyor.
Bu deneyime ortak olmak isteyenler trtakademi.com.tr adresi üzerinden kayıt oluşturabilir.

Eğitimlere ilişkin duyurular için Akademi’ye ait sosyal medya hesapları da takip edilebilir.
 

TRT Akademi
