Diksiyon, seslendirme ve dublaj eğitimi bir arada TRT Akademi'de

TRT Akademi, iletişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonuyla hazırladığı sertifika programlarına devam ediyor.

Aralık ayında başlayacak olan diksiyon ile birleştirilmiş Seslendirme ve Dublaj eğitimi, katılımcıların hem seslendirme ve dublaj tekniklerinde profesyonel beceriler geliştirmesini hem de doğru nefes, ses ve tonlama yöntemleriyle etkili konuşma alışkanlığı kazanmasını hedefliyor.

Eğitim başvuruları ön elemeye tabi olacak. Başvuru aşamasında adayların, kendilerine gönderilecek metinleri okuyarak belirlenen e-posta adresine iletmeleri gerekiyor.

Kayıtların değerlendirilmesinin ardından katılımcılar belirlenecektir. 1 Aralık’ta Ankara’da başlayacak olan program, 29 Aralık’ta uygulama sınavı ile sona erecek. Sınavda başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifikanın sahibi olacak.

Eğitim başvurularınızı istediğiniz zaman yapabilirsiniz; ön eleme videonuzu tarafımıza ilettikten sonra olumlu değerlendirme alırsanız bir sonraki eğitim listesine eklenebilirsiniz.

TRT Akademi’den 96 saatlik eğitim programı

Diksiyon ile birleştirilmiş Seslendirme ve Dublajeğitimi, 37 bölümde tamamlanacak.

Sadece sadece 9 kişilik kontenjanla sınırlı olan bu özel program, bire bir uygulama imkânı sağlayarak öğrenme verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Diksiyon eğitimi, 23 saat sürecek.

Bu bölüm sözlü iletişim ile başlayacak ve vurgu, konuşma hızı, yerleşik yanlışlar gibi konular ile devam edecek. Ardından eğitimin seslendirme ve dublaj kısmına geçilecek.

Eğitimde Ses Tasarım ve Mix Uzmanı, seslendirme sürecinin teknik yönlerini ele alacak.

Ses kayıt teknolojilerine değinildikten sonra mikrofon teknikleri, ev stüdyosu kurulumu ve ses kayıt düzenlemeleri gibi konularda önemli bilgiler katılımcılarla paylaşılacak.

Seslendirmede ses ve nefes tekniklerinin yanı sıra artikülasyon çalışmaları ile katılımcıların daha donanımlı profesyoneller olmalarına katkı sağlanacak.

Dublaj ve seslendirme eğitimine dair her şey TRT Akademi’de

Seslendirme ve dublaj konusunda ustalaşmış isimler bu eğitimde katılımcılara tecrübelerini aktaracak.

Çizgi film, animasyon, oyun ve belgesel dublajı gibi farklı türlerde uygulamalı çalışmalar yapılacak.

Ayrıca film çeviri ve dublaja yönelik detaylı bir eğitim süreci katılımcıları bekliyor.

Konuk sanatçı atölyesi bölümünde ise seslendirme ve dublaj alanında öne çıkan bir isim eğitime katılacak ve mesleki tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.

TRT Akademi’nin sertifikalı eğitimleri ile kariyer yolculuğu sürüyor

TRT Akademi’nin yüz yüze eğitim programlarına katılanlar, bu öğretici serüveni TRT onaylı sertifikalar ile belgelendiriyorlar.

Teorik ve uygulamalı olarak tasarlanan eğitimler, günceli takip eden ve sürekli yenilenen vizyonu ile ilgilileri ile paylaşılıyor.

TRT Akademi’nin eğitimlerine katılmak ve bu serüvene ortak olmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.