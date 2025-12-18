50 yıl boyunca binlerce çocuğa dini eğitim veren rahip cinsel istismardan tutuklandı

Oklahoma Başsavcılığı, 68 yaşındaki Campbell’ın birinci derece tecavüz ve 16 yaşından küçük bir çocuğa yönelik müstehcen hareketlerle suçlandığını açıkladı. ABD kolluk kuvvetleri, Campbell'ı Missouri'deki çocuk kampında gözaltına aldı.

Suçlamalar, NBC News tarafından yapılan ve Campbell'ın 1970'li yıllardan bu yana devam eden taciz iddialarını, buna karşın polis ve kilise yetkililerinin müdahale etmediğini ortaya koyan kapsamlı bir araştırmadan aylar sonra geldi. Beş kadın, 1970 ve 80'lerde çocukken cinsel istismara uğradıklarını belirtirken, dokuz kişi daha benzer taciz iddialarında bulundu.

40 yıllık adalet arayışı

Campbell hakkındaki soruşturmalar geçmişte zaman aşımı engeline takılmıştı. Ancak Oklahoma Başsavcılığı, Campbell'ın 1980'lerde eyalet dışına çıkmış olmasını gerekçe göstererek zaman aşımı süresini durduran özel bir yasal statü uyguladı. Bu sayede on yıllar öncesine dayanan suçlamalarla ilgili dava açılabildi.

Mağdurlardan Kerri Jackson, Campbell'ın tutuklanmasını "on yıllar sonra gelen bir mucize" olarak nitelendirdi. Jackson, 9 yaşından itibaren yıllarca sistematik istismara uğradığını, o dönemde kilise liderlerine şikayette bulunmasına rağmen Campbell'ın görevine devam etmesine izin verildiğini anlattı. Araştırmalar, Campbell'ın nüfuzunu kullanarak güven kazandığını ve özellikle parçalanmış ailelerden gelen kız çocuklarını hedef aldığını gösteriyor.

Kilise ve sistemin ihmali

NBC News araştırması, Campbell'ın suçlarının bilinmesine rağmen yıllarca nasıl korunduğunu da gün yüzüne çıkardı.

1988 yılında çocuk yaştaki mağdurların ifadelerine rağmen, kilise heyeti Campbell'ın görevine devam etmesine izin vererek yeni istismarların önünü açtı.

Assemblies of God adlı dini oluşum, Campbell’ı ancak 1989 yılında başka bir istismar vakasının ardından ihraç etti.

İhraç edildikten sonra da çocuklarla çalışmaya devam eden Campbell, 1990 civarında kendi kilisesini ve "Camp Bell" adlı gençlik kampını kurdu.

On binlerce çocuğa ulaşan bu kampta faaliyetlerini sürdüren Campbell, son yıllarda ulusal çapta yayın yapan bir Hristiyan televizyon kanalında dersler veriyordu.

Oklahoma Başsavcısı Gentner Drummond, Campbell'ın eylemlerini "korkunç" olarak nitelendirerek, otoritesini çocuklara zarar vermek için kullanan tüm din adamlarına karşı sert bir uyarıda bulundu.