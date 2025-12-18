"Şantaj" kurbanı gençlerin ailelerinden Meta'ya ihmal davası

Çarşamba günü açılan dava, teknoloji devinin Instagram'da gençleri hedef alan ve giderek artan şantaj tehlikesini görmezden geldiğini iddia ediyor.

Davacılar, çocuklarının binlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen aynı yöntemle kurban edildiklerini belirtti.

Dolandırıcılar, Instagram üzerinden romantik bir ilgi duyan yabancılar gibi davranarak gençlerden mahrem fotoğraflar istiyor, ardından bu fotoğrafları aile ve arkadaş çevrelerine yaymakla tehdit ederek para veya daha fazla fotoğraf talep ediyor.

"Kârı güvenliğin önüne koydular"

Ailelerin avukatı Matthew Bergman, Meta'nın kendi iç belgelerinin bu şantaj olgusundan haberdar olduklarını gösterdiğini savundu. Bergman, "Bu bir kaza ya da tesadüf değildi. Meta'nın kasten aldığı tasarım kararlarının öngörülebilir bir sonucuydu. Şirket, kârını gençlerin güvenliğinin önünde tutmayı seçti," ifadelerini kullandı.

Dava dilekçesinde, Instagram'ın o dönemdeki varsayılan gizlilik ayarlarının gençleri savunmasız bıraktığı öne sürülüyor. 2024 yılına kadar birçok gencin takipçi listelerinin herkese açık olması ve yabancılardan gelen mesajları kabul edebilmesi, dolandırıcıların şantaj yapacak bilgiye kolayca ulaşmasını sağladı. FBI verilerine göre, bu tür dolandırıcılıklar ülke çapında binlerce kurbanı hedef aldı ve en az 20 gencin intiharına yol açtı.

48 saatte gelen trajedi

Davanın en çarpıcı örneklerinden biri, Pensilvanya'dan 13 yaşındaki Levi Maciejewski'nin ölümü oldu. Annesi Tricia Maciejewski, Levi'nin Instagram'a kaydolduktan sonra 48 saat geçmeden dolandırıcıların hedefi olduğunu ve hayatına son verdiğini belirtti. İskoçya'dan 16 yaşındaki Murray Dowey'in ise 2023 yılında benzer bir spiralin içine çekilerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

Meta ise yaptığı açıklamada, iddialara doğrudan değinmezken cinsel şantajın korkunç bir suç olduğunu ve bu suçlularla mücadele etmek için güvenlik önlemlerini artırdıklarını bildirdi.

Şirket, 2021 yılından bu yana 16 yaş altı kullanıcıların hesaplarını otomatik olarak gizli yaptıklarını savunsa da, dava dilekçesi bu uygulamanın ancak 2024 yılında tam anlamıyla devreye girdiğini iddia ediyor.