Türkiye ve İngiltere arasındaki STA 2026'nın ikinci yarısı yürürlüğe girecek

BCCT Başkanı Gaunt, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin güçlü seyrini koruduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik bağların her zaman pozitif olduğunu ifade etti.

Gaunt, Türkiye ve İngiltere, serbest ticaret anlaşmasının üzerinde müzakereler yapıldığını ve sürecin üçüncü aşamaya geçtiğini belirterek, "Türkiye ve İngiltere, serbest ticaret anlaşmasının büyük olasılıkla 2026'nın ikinci yarısında uygulamaya geçtiğini göreceğiz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'deki potansiyel hala çok yüksek"

Bu anlaşmayla birlikte daha fazla sektörün sürece dahil edileceğini ve ikili ticaret ilişkilerine ilave güç katacağını ifade eden Gaunt, şunları kaydetti:

"Her şey doğru yönde ilerliyor ve Türkiye'deki potansiyel hala çok yüksek. İhracat yapan şirketler için Birleşik Krallık, Birleşik Krallık'taki şirketler için de Türkiye son derece cazip. Özellikle teknoloji ve startup şirketleri açısından Birleşik Krallık çok çekici; çünkü ABD dışındaki en büyük teknoloji startup ekosistemlerinden birine sahip. Aynı zamanda, finansman sağlama açısından önemli bir finans merkezi. Türk teknoloji şirketleri, işlerini kurmak için Birleşik Krallık'a giderek finansmana erişim ve aynı zamanda Birleşik Krallık'ta çok güçlü olan teknolojik yetkinliklerden faydalanabiliyor. Şu anda herkes yapay zekaya odaklanmış durumda ve Birleşik Krallık bu alanda çok güçlü bir kapasiteye sahip. Bu da Türk şirketlerini cezbediyor."

"Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişki daha da güçlenerek devam edecek"

Chris Gaunt, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

Birleşik Krallık’ın Türkiye’deki en büyük yedinci yatırımcı konumunda bulunduğunu belirten Gaunt, "Son verilere göre, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi 26 milyar dolar seviyesinde ve bunun artmasını bekliyorum. Net bir rakam veremem, ancak aldığımız bilgilere göre Birleşik Krallık'a ihracat yapan Türk firmalarının iş hacimleri artmış durumda." diye konuştu.

Son 10 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacminin her yıl artış gösterdiğini dile getiren Gaunt, 2025’te de bu eğilimin sürmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, sözlerini şöyle tamamladı:

"İthalat-ihracat dengesinde Türkiye daha avantajlı. Yaklaşık 28 milyar dolarlık ticaret hacminin yüzde 60'ının Türkiye’nin Birleşik Krallık'a ihracatı, yüzde 40'ının ise Birleşik Krallık'ın Türkiye’ye ihracatı olduğunu tahmin ediyorum. Elbette bu dengenin zamanla daha eşit hale gelmesini istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması neredeyse tamamlanmış durumda ve üçüncü aşamaya girildi. Yeni sektörlerin devreye girmesiyle bu anlaşma ikili ticareti artıracak ve Birleşik Krallık'a da katkı sağlayacaktır. Teknoloji, FinTek, genel teknoloji ve inşaat teknolojileri gibi çok farklı alanlar bu kapsama dahil edilecektir. Türkiye, Birleşik Krallık için öncelikli bir pazar. Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığında, yatırımcı güveni artacak ve daha fazla yatırımcı çekilecektir. Gelecek son derece olumlu görünüyor."