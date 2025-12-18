Duman 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.12.2025 13:06

Savunma ve havacılık ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının bu yıl 8,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Savunma ve havacılık ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkı sunmak amacıyla 7'nci kez düzenlenen "Savunma Sanayii Buluşmaları", sektörden farklı kesimleri bir araya getirdi.

"Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik" konularını ele alan bu yılki zirvenin açılışı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, İstanbul Valisi Davut Gül, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan SSB Başkanı Görgün, sektörde farklı alanlarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Sektördeki ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Görgün, savunma ve havacılık sanayii ihracatının bu yıl 8,5 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii Havacılık
Sıradaki Haber
Türkiye ve İngiltere arasındaki STA 2026'nın ikinci yarısı yürürlüğe girecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Sapanca Gölü'ndeki kuraklık suyun kalitesini de düşürüyor
14:33
Ömer Çelik: Özel'in iktidar için yabancı partilerden destek istemesi vahim bir durum
14:30
İşgalci İsrail, Lübnan'da birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi
14:21
Yenidoğan bebeklerin tanı ve tedavileri yapay zekayla belirlenecek
14:18
Yılbaşı alışverişlerinde "sahte indirimlere" karşı uyarı
14:14
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 669'a yükseldi
Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti
Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ