Ömer Çelik: Özel'in iktidar için yabancı partilerden destek istemesi vahim bir durum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel ziyareti sırasındaki açıklamalarına ve temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in, Brüksel'de "kardeş parti" kabul ettikleri siyasi yapıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye'ye destek vermesini eleştirdiğini belirten Çelik, bu tutumu "kötü bir sicil" olarak nitelendirdi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurtdışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir.

"Bu büyük bir savrulmadır"

Aynı konuşmada Özgür Özel Brüksel’deki toplantıya katılan partilere “AB’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye’de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?" diyerek hem gayrı meşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye’nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş. Bu büyük bir savrulmadır. Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa’daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrı meşrudur.

Özgür Özel’in CHP’nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur. Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi, CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır...