Duman 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.12.2025 14:09

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.

Bakan Işıkhan: Türk-İş ve Hak-İş'in tekliflerini aldık
Bakan Işıkhan: Türk-İş ve Hak-İş'in tekliflerini aldık

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ETİKETLER
Asgari Ücret Son Dakika
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Hakkında 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
16:27
Başörtülü öğretmenin havuza alınmamasına ilişkin davada karar
15:45
Akkuyu NGS'de 2026'nın "devreye alma yılı" olacak
15:41
Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, Gazze konusunda öncü rol oynadıklarını iddia etti
15:41
Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanmasın" vurgusu
15:28
AB liderleri 2025'in son zirve toplantısı için bir araya geldi
Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ