Gündem
TRT Haber 18.12.2025 17:47

Terörsüz Türkiye için hazırlanan rapor yarın TBMM'ye sunulacak

Terörsüz Türkiye için AK Parti'nin hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Rapor yarın Meclis Başkanlığına sunulacak. Rapor, 15 bölüm 53 sayfadan oluşacak.

Terörsüz Türkiye için hazırlanan rapor yarın TBMM'ye sunulacak

AK Parti'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Parti kaynaklarına göre, AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Terörsüz Türkiye
