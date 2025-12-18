Duman 8.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 18.12.2025 13:33

Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye bugün; krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren, diplomasiyi sahaya yansıtan, insani duruş ve stratejik akılla düzen kurucu bir aktör konumundadır." açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Yılmaz, NSosyal hesabından Ankara'da katıldığı 16'ncı Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte, Türkiye'yi görev yaptıkları her coğrafyada başarıyla temsil eden büyükelçilerle, 16'ncı Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı'nda bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası sistemin derin bir dönüşümden geçtiği, belirsizliklerin arttığı bu dönemde; Türkiye eksenli, çok katmanlı, bağımsız ve ilkeli dış politika vizyonumuzun küresel barış, istikrar ve adalet için taşıdığı önem her geçen gün artmaktadır. Türkiye bugün; krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren, diplomasiyi sahaya yansıtan, insani duruş ve stratejik akılla düzen kurucu bir aktör konumundadır.

Kıbrıs’tan Gazze’ye, Suriye’den Ukrayna’ya, Türk Dünyası’ndan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada hak, hukuk, insani sorumluluk ve milli menfaatler temelinde kararlı duruşumuzu sürdürüyor, çok yönlü diplomasisiyle küresel vicdanın sesi olmaya ve barışın inşasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, 16. Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı’nı başarılı bir şekilde düzenleyen Dışişleri Bakanlığımızı tebrik ediyor, Büyükelçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum."

Cevdet Yılmaz
