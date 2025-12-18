Bankacılık sektörünün mevduatı 27,6 trilyon liraya yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 12 Aralık ile biten haftada yüzde 3,2 yükselişle 862 milyar 457 milyon 378 bin lira artarak 26 trilyon 809 milyar 483 milyon 801 bin liradan, 27 trilyon 671 milyar 941 milyon 179 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,3 artarak 15 trilyon 154 milyar 367 milyon 841 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,6 artışla 9 trilyon 106 milyar 445 milyon 159 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 251 milyar 798 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 214 milyar 472 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 12 Aralık itibarıyla 602 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,2 artarak 5 trilyon 497 milyar 578 milyon 826 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 665 milyar 955 milyon 502 bin lirası konut, 50 milyar 279 milyon 772 bin lirası taşıt, 2 trilyon 108 milyar 227 milyon 804 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 673 milyar 115 milyon 748 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Aralık ile biten haftada 262 milyar 889 milyon 424 bin lira artarak 21 trilyon 818 milyar 567 milyon 125 bin liraya yükseldi.