İşgalci İsrail, Lübnan'da birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbek'in batısında yer alan Bavadi beldesi çevresi ile Hermel kırsalındaki Zagrin bölgesini hedef aldı.

İsrail uçakları güneyde ise Deyr Seryan ve Kasir beldelerinin bulunduğu bölgeye, Zotar beldesi ve Cizzin bölgesindeki Reyhan Tepeleri, Curet Hudur, Katrani ve Kefr Huna beldelerinin çevresine saldırdı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde hedef alınan birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu: Hizbullah hedeflerini vurduk

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait "silah depoları ve askeri altyapıların da olduğu çok sayıda hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.